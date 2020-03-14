14 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Arka Sokaklar 547. bölümde Engin Müdür, sanayi ve teknoloji casusluğu yapan çetenin peşine düşünce hedef haline geliyor ve saldırıya uğruyor! Aynı çete ile bağlantısı olduğu şüphesiyle Nadya gözaltına alınıyor. Sorgu sırasında suçsuz olduğunu söylese de Engin, tutukluluğunu devam ettiriyor. Çete, gerçeklere ulaştığını düşündüğü Engin'i takibe başlar. Fırsatını bulduğu sırada pusu kurarak ortadan kaldırmaya çalışıyor. Engin Müdür, çapraz ateşin ortasında kalıyor! Uyuşturucu baronu Kadri, oğlunun ölümü üzerine Aslı'dan bilgi almaya çalışıyor. Öldüreni belirledikten sonra intikam planları dahilinde ekibimizle karşı karşıya kalıyor.
ARKA SOKAKLAR 547. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ali, adliyeye sevk edilir. Nedim, Ali’nin avukatlığını üstlenir. Rıza Baba bu duruma çok sıcak bakmasa da ikna olmaz zorunda kalır. Kazanın gerçekleştiği apartman dairesindeki kapıcı, evlerde oturanlara şantaj düzenlemek için dairelere kamera yerleştirdiği öğrenilir. Mesut ve Hüsnü kapıcının peşine düşer. Amaçları görüntüleri alıp Ali’nin suçsuz olduğunu kanıtlamaktır. Son hız kapıcıyı bulmanın peşine düşerler. Ancak o sırada kafalarına takılan bir soru vardır. Ya görüntülerde gerçekten kadının ölümüne sebep olan Ali ise….
Engin, Nadya’nın bir iş çevirdiğinden şüphelenmektedir ve kıza soğuk davranır. Nadya da soğukluğun farkındadır ama elinden bir şey gelmez. Enginler, Alper’i konuşturmak için kaçırırlar. Nadya’nın da içinde olduğu ekip, Enginlerin yer altı karakoluna baskın yapar. Nadya ve Engin göz göze gelir. Nadya aslında ajandır ve Engin’e kendisi için Türkiye’de kaldığı konusunda yalan söylemiştir. Engin ve Nadya’nın arasına geri dönüşü olmayan bir uzaklık girmeye başlayacaktır.
Ceyhun zengin ve züppe bir gençtir, Andaç’ta onun şoförlüğünü yapmaktadır. Ceyhun uyuşturucu içirdiği kızı arabadan atar. Ebru isimli kız hayatını kaybeder. Olayı kağıtçı İbo görüp Cemal’le paylaşır. Ekip gençlere tuzak kurar ve Ezgi’yi, Ceyhun’la yakınlaştırır. Ancak işler yolunda gitmez ve Ceyhun, Ezgi’nin polis olduğunu anlar. Cemal, Andaç’ın peşine düşer ve Ceyhun’un saklandığı yeri öğrenir.
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