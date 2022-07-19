'Arka Sıradakiler' yıllar sonra geri dönüyor!

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Dizinin oyuncularından Temmuz Karikutal'ın, yıllar sonra projeyi farklı bir konseptte hayata geçirmek için harekete geçtiği öğrenildi.

Proje tasarımını üstlenen Karikutal, dizinin eski oyuncu kadrosu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde Temmuz Karikutal, dizinin yapımcısı Birol Güven ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İkilinin bu karesi, 'Arka Sıradakiler' hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Birol Güven ve Temmuz Karikutal

Ayrıca 'Arka Sıradakiler'in başrol oyuncuları arasında yer alan; Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç, geçtiğimiz ay bir film galasında yıllar sonra yeniden bir araya gelmişti.

Temmuz Karikutal, Sevda Dalgıç ve Bülent Çetinaslan