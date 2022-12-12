Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Kupası 2022

Arjantin Teknik Direktörü Scaloni: "Sahada her şeyimizi vereceğiz"

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Hırvatistan maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Genç teknik adam, Arjantin halkı için mücadele edeceklerini ve sahada her şeylerini vereceklerini söyledi.

Giriş: 12.12.2022 - 17:31 | Güncelleme: ABONE OL
Arjantin Teknik Direktörü Scaloni:

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde yarın Hırvatistan'la oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Rusya 2018'in finalisti Hırvatistan'ın iyi bir takım olduğuna inandığını belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Rakibimiz takım oyununu iyi oynuyor. Belirli bir stilleri var ve bunu değiştireceklerini sanmıyorum. İşleri zorlaştıracaklardır. Bir önceki Dünya Kupası ile kıyaslama yapamayız ama gerçekten iyi bir takım olduklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Tüm Arjantinli taraftarların umutlu olduğunu dile getiren Scaloni, "Halkımız için oynuyoruz. Arjantinli taraftarlara minnettarız. Buraya gelmenin ne kadar maliyetli olduğunu biliyoruz. Bizden ne beklendiğini biliyoruz. Sahada her şeyimizi vereceğiz." dedi.

Scaloni, kariyerinin son Dünya Kupası olması beklenen Lionel Messi ile ilgili soruya ise, "Oynamaya devam edip etmeyeceğini, onun futbolunu izlerken keyif almaya devam edip etmeyeceğimizi göreceğiz." yanıtını verdi.

Arjantinli teknik adam, Hollanda maçı sonrasında yaşanan tartışmalar ve kendilerine yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak da, "İki takım da oynaması gerektiği gibi oynandı. Bazı maçlarda tartışmalar yaşanabilir. Arjantin'in iyi bir kazanan olmadığı fikrine son vermemiz gerekiyor. Kupa Amerika'yı sportmence kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Neden bir fincan kahvenin 40 yıllık hatrı vardır? İçinizi ısıtacak bir hikâye
Neden bir fincan kahvenin 40 yıllık hatrı vardır? İçinizi ısıtacak bir hikâye
Pişmaniyenin daha önce hiç duymadığınız tarihçesi: Pişmaniye ismi nereden geliyor?
Pişmaniyenin daha önce hiç duymadığınız tarihçesi: Pişmaniye ismi nereden geliyor?
Rüyada Birilerinden Kaçmak
Rüyada Birilerinden Kaçmak
İngiltere'de buz tutan göle düşen 3 çocuk öldü
İngiltere'de buz tutan göle düşen 3 çocuk öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.