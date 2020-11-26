Arjantin'de üç gün ulusal yas ilan edildi!

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Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından hayranları ellerinde çiçeklerle eski futbolcunun ölümünün yasını tutmak için Arjantin'in başkenti Buenos Aires sokaklarında toplandılar.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın 60 yaşında evinde kalp krizi geçirip hayata gözlerini yummasının ardından ülkede üç günlük milli yas ilan etti.

İnsanlar Maradona'nın çocukluğunu geçirdiği Villa Fiorito'daki evinin önünde ve eskiden formasını giydiği Boca Juniors futbol kulübünün önünde dua edip, oraya çiçekler bıraktılar. Şehirdeki toplu taşıma için kullanılan dijital tabelalarda "Teşekkürler Diego" mesajları yazıldı.

Meksika'daki 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı eliyle attığı "Tanrı'nın eli" golüyle hafızalara kazınan Maradona küresel olarak çok büyük bir şöhrete sahip olsa da, kendi ülkesindeki yeri çok daha özeldi. Arjantinli taraftarlar ondan "El Dios" (Tanrı) ve "El Diez" (On numara) olarak bahsediyorlardı.