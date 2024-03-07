Arjantin'de dolara Milei etkisi

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Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei'nin göreve gelmesinden bu yana dolar cinsinden banka hesaplarına 2.3 milyar doların üzerinde para yatırıldı.

Arjantin Merkez Bankası verilerine göre, son üç ayda dolar mevduatları %17 artarak 16.4 milyar dolara yükseldi ve Milei'nin ilk üç ayında dolar mevduatları geçen yılki kayıplarını telafi etmesini sağladı.

Bloomberg'e konuşan analistlere göre bu eğilim devam ederse, bu Arjantin Merkez Bankası için iyi bir haber olarak görülebilir, zira bu dolar mevduatlarının bir kısmı, pesonun istikrarını sağlamak için gereken döviz rezervlerine katkı sağlıyor. Uzmanlara göre Milei'nin etkisi dışında, Arjantin'de vergi nedenleriyle dolar birikimlerinin arttığı Aralık ayı da, bu artışı tetikleyen etkenlerden biri.

Arjantin'de, vadesiz hesaplar peso cinsinden, birikim hesapları dolar cinsinden belirleniyor. Vatandaşlar yasal olarak ayda 200 doları pesoya çevirebiliyor ancak işlem için ağır vergi ödemek zorunda kalıyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.