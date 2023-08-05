Arjantin'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) Arjantin'in Santiago del Estero şehrinde 6,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Giriş: 05.08.2023 - 10:40
Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Arjantin'in Santiago del Estero şehrinde 6,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
GFZ, depremin 620 km derinlikte olduğunu ifade etti.
Deprem sonrası can ve mal kaybı olduğuna dair bir açıklama gelmedi.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.