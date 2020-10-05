Ali Rıza ve Haşmet arasında neler olacak?

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Show TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümünde aksiyon ve heyecan eksik olmadı. Haşmet'in, Ali Rıza'nın durağına geldiği anlarda Tırcı Yaşar, durağa saldırdı. Bu saldırı ortalığı bir anda karıştırdı. Herkes Yaşar'ın peşine düşerken onu Haşmet Gürkan buldu. Finalde A.Rıza'nın, Yaşar'a ulaştığı anlarda ise heyecan doruğa ulaştı.

Pazar akşamlarına damga vuran Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde saldırı sonrası Burak, Haşmet ve Ali Rıza, Yaşar'ın peşine düştü. Finalde Muzaffer'den Yaşar'ın yerini öğrenen A.Rıza harekete geçti.

Yaşar'ı bulan kişi Haşmet Gürkan'dı. Haşmet'in, Yaşar'ın karşısına geçtiği sırada Ali Rıza geldi. Silahların çekildiği anlarda nefesler tutulurken Haşmet'in, Ali Rıza'ya yönelttiği soru gerilimi artırdı. İkili arasında yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #SÖZÜMDENDÖNMEM DEDİ!

Arıza, dün akşam yayınlanan üçüncü bölümüyle ABC1 20+'da 5.57 izlenme oranı (reyting),15.02 izlenme payı (share),AB'de 5.09 izlenme oranı (reyting),14.73 izlenme payı (share),Total’de 5.07 izlenme oranı (reyting),14.59 izlenme payı (share) elde etti.

#SözümdenDönmemetiketi Twitter Türkiye gündeminde 9 saat 50 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

HALİDE'DEN ALİ RIZA'YA SERT TEPKİ!

Ali Rıza ve Burak birbirlerine meydan okurken, Haşmet ve Murat'ın emniyette oldukları haberi gelince hesaplaşmaları yarıda kaldı. Ali Rıza, Halide'ye Burak ile aynı masaya oturduğu için sitem ederken hiç beklemediği sert bir tepkiyle karşılaştı.

"Kimsenin beni korumasına ihtiyacım yok!"

TIRCI YAŞAR, ALİ RIZA VE HAŞMET'E SALDIRDI!

Konsorsiyum üyeleri, Burak'ın Sabri'yi almasından dolayı Fuat'a tepki gösterdi. Burak, ortaklara hata yaptığını ve Haşmet'ten özür dileyeceğini söylese de tehlikeli hamlelerini yapmaya devam etti. Yaşar, Ali Rıza'yı öldürmek için harekete geçti.

Bir teknede durağı izleyip, saldırıya geçmek için pusuda beklemeye başladı. Haşmet Ağa, Sabri'nin hayatını kurtaran Ali Rıza'nın durağına ziyarete geldi. Burak, Haşmet'i de Ali Rıza'yı da öldürmesi için Yaşar'a saldırı emri verdi.

Durağa saldıran Yaşarlar ve Ali Rızalar arasında çatışma çıktı. Ali Rıza'nın yaralandığı çatışmada Yaşar kaçtı. Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, Ali Rıza'yı yaralı gören Halide'nin endişeli hali dikkat çekti.

Tırcı Yaşar, durağa saldırıyor;

"Sence sadece babam için mi endişeleni..."

ARIZA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE YAYINLANDI!

Show TV’de ekrana gelen 03 Medya imzalı Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Haşmet Gürkan'ın, Ali Rıza'yı sağ kolu ilan etmesi tüm dengeleri değiştirirken Ali Rıza'nın sözleri ile konsorsiyumda gerilim iyice artıyor. Bu çarpıcı gelişmeyle birlikte Arıza'nın yeni bölümünde neler yaşanacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Arıza"nın 5. Bölümünden İlk Sahne: