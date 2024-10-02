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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Aris - Türk Telekom: 63-68 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Aris - Türk Telekom: 63-68 (MAÇ SONUCU)

        EuroCup'taki temsilcilerimizden Türk Telekom, B Grubu'ndaki ikinci maçında Yunan ekibi Aris'i deplasmanda 68-63 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 22:38 Güncelleme: 02.10.2024 - 22:38
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        Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 2. maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Aris Midea'yı 68-63 yendi.

        Palais Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-13 önde tamamlayan Türk Telekom, soyunma odasına da 10 sayı farkla 36-26 önde girdi.

        Üçüncü çeyrekte daha etkili oynayan Aris Midea aradaki farkı kapatırken, üçüncü periyot 47-47 eşitlikle sona erdi.

        Son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 68-63 kazanan Türk Telekom, organizasyonda ikide iki yaptı.

        Başkent temsilcisi, gelecek hafta sahasında Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı ağırlayacak.

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