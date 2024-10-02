Aris - Türk Telekom: 63-68 (MAÇ SONUCU)
EuroCup'taki temsilcilerimizden Türk Telekom, B Grubu'ndaki ikinci maçında Yunan ekibi Aris'i deplasmanda 68-63 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 2. maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Aris Midea'yı 68-63 yendi.
Palais Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-13 önde tamamlayan Türk Telekom, soyunma odasına da 10 sayı farkla 36-26 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte daha etkili oynayan Aris Midea aradaki farkı kapatırken, üçüncü periyot 47-47 eşitlikle sona erdi.
Son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 68-63 kazanan Türk Telekom, organizasyonda ikide iki yaptı.
Başkent temsilcisi, gelecek hafta sahasında Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı ağırlayacak.