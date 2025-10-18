Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na veda

Pek çok dizi ve filmde rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 16 Ekim'de vefat etmişti. 'Bizimkiler' dizisinin müziklerinde de imzası bulunan sanatçı, 90 yaşında hayata etmişti.

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Arif Erkin Güzelbeyoğlu için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni yapıldı.

Törene, Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Suna Selen, sanatçı Mahsun Kırmızıgül başta olmak üzere sanat camiasından birçok isim, ailesi ve sevenleri katıldı.

"BİZE EN BÜYÜK HEDİYESİ HAYATA VE BİZLERE KARŞI OLAN SONSUZ SEVGİSİYDİ"

Törende konuşma yapan Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu; "Sevgili babam Arif Erkin sadece benim babam değil, Türkiye’nin saygı duyduğu değerli bir sanatçıydı. Çok bilgili bir müzisyen, iyi bir oyuncu, iyi bir mimar, dürüstlüğüyle tanınan bir bürokrattı. O sadece bir baba değil, aynı zamanda güvenilir bir dost, bilgili bir yol gösterici ve gerçek bir hayvanseverdi. Arif Erkin’in bize en büyük hediyesi, hayata ve bizlere karşı olan sonsuz sevgisi ve sinemaya, müziğe, tiyatroya olan bitmeyen katkıları oldu. Onun mirası sadece anılarımızda değil, hepinizin hayatına kattığı başyapıtlarda yaşayacak. Bugün onun yokluğunun hüznünü yaşarken, aynı zamanda onun dolu dolu geçen hayatı için şükrediyorum. Birlikte geçirdiğimiz her an, paylaştığımız her kahkaha, onun sevgisiyle dokunduğu her hayat bizim için değerli bir hazinedir. Sevgili babam, seni asla unutmayacağız. Bu özel günümüzde yanımızda olduğunuz ve adını paylaştığınız için de çok teşekkür ederim" dedi.

"O SETİN IŞIKLARI BİTTİĞİNDE, İÇİNİZE IŞIK BIRAKMAYI BİLEN BİR İNSANDI" Törene katılan Mahsun Kırmızıgül; "Ülkemiz için çok değerli bir ustayı kaybettik. Onunla 'Beyaz Melek', 'Vezir Parmağı' filmlerinde ve 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde omuz omuza çalıştık. Arif abi, birçok usta oyuncudan farklı olarak duruşuyla, sessizliğiyle kalbinize dokunurdu. O setin ışıkları söndüğünde, içinizde ışık bırakmayı bilen insanlardandı. Unutamazdınız onu; dokunuşuyla, sevgisiyle bize insan olmanın inceliklerini öğretti. Benim çok sevdiğim bir abiydi, ustaydı, bilgeydi ve çok fazla ön plana çıkan biri değildi. Sezgileri çok kuvvetliydi. İyi bir abi, iyi bir dost, iyi bir babayı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. "15 GÜN ÖNCE ZİYARET ETTİM, ÇOK İYİYDİ" Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nu 15 gün önce ziyaret ettiğini söyleyen Suna Selen; "Vallahi çok üzgünüz, başka bir şey diyemem. Hepimizin başı sağ olsun. 15 gün evvel ziyaretine gitmiştik, gayet iyiydi. Hâlâ nasıl vefat ettiğini merak ediyorum çünkü gayet iyiydi; her açıdan, zihinsel açıdan da iyiydi. Bastonuyla ayağa kalkabiliyordu. Dolayısıyla biraz şoke oldum ve çok üzüldüm. Benim için beklenmedik bir şey oldu" dedi.

"İYİ BİLİRDİK" Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise; "Arif ağabeyin ölüm haberini aldım, sosyal medyada bir fotoğrafını paylaştım ve altına ‘İyi bilirdik’ yazdım. Gerçekten çok ilginç bir şey oldu; birkaç dakika içinde binlerce, yüz binlerce insan paylaştı, beğendi. Belki dijital bir helalleşme diyebileceğimiz bir şey yaşandı. Biliyorsunuz, ölen insanların arkasından iyi konuşmak bizim geleneğimizdir. İslam ahlakı da bunu der, hadislerimizde de geçer. Dolayısıyla biz kim ölürse ölsün, arkasından iyi konuşuruz. Ama Arif ağabey için bu sadece bir gelenek değildi; gerçekten samimi duygularımızla ‘İyi bilirdik’ dedik. Çünkü o, yaşarken de iyi bir insandı. Şimdi kaybettik. Çok iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun. Varsa hakkınız, helal olsun" diye konuştu. Sanatçının cenazesi, öğle vakti Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. "SANATA ÇOK İYİ BAKAN, DÜNYAYI ÇOK İYİ GÖREN BİRİYDİ" Cenazeye katılan oyuncu Tülin Oral, “Benden 2 yaş büyüktü, 40 senelik arkadaşımdı. Eşi de öyle. Çok iyi bir çiftti, ikisi de çok iyi sanatçıydı. Eşi hem keman çalardı, keman bölümü mezunuydu, hem de çok iyi bir ressamdı. Son zamanlarda o da benim resmimi yapacaktı ama o da nasip olmadı. Birbirimizle çok iyi çalıştık. Arkadaş olmanın dışında, meslektaş olarak da son derece uyumluydu. Zaten Arif çok uyumlu bir insandı. Bütün arkadaşlarıyla çok iyiydi, çok zarifti. Son derece anlayışlı, sanata çok iyi bakan, dünyayı çok iyi gören biriydi. Sohbetlerimizde çok mutlu olurdum, onunla konuşmaktan dünyam açılırdı hatta. 'Yabancı Damat'ta gerçekten ikimiz de çok iyi çalıştık, çok güldük beraber. Onunla çalışırken çok eğlendim. Çok üzgünüm. Yapacak başka bir şey yok, söyleyecek bir şey de yok, arkasından üzülmekten başka" dedi.

#resim#1304372# "ÇOK YÖNLÜ SANATÇI AĞABEYİMİZ, BABAMIZDI" Oyuncu Salih Kalyon ise; “Arif Erkin Güzelbeyoğlu ile Dostlar Tiyatrosu'nda tanıştım. Dostlar Tiyatrosu'nun kurucuları arasındaydı. Başar Sabuncu'nun 'Zemberek' adlı oyununda birlikte oynama şansına sahip oldum. Daha sonra 'Bizimkiler' dizisinin müziklerini yaptı ve bazı bölümlerde rol aldı. Çok değerli bir mimar, müzisyen, çok yönlü bir sanatçı ağabeyimiz, babamızdı. Bugün aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun" şeklinde konuştu. Binnur Kaya Cihat Tamer Birol Güven Eren Hacısalihoğlu ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU HAKKINDA Arif Erkin Güzelbeyoğlu, tiyatroya amatör olarak Genç Oyuncular'da başladı. Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı. Dostlar Tiyatrosu'nun ilk beş yılı boyunca tüm oyunlarının müziklerini yaptı. İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünde 30 yıl çalıştı. Beşiktaş Belediyesi'nde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcılığı görevi yaptıktan sonra emekli oldu. Memurluk hayatı sırasında tiyatro ve müziğe devam etti. Bir süre sonra oyunculuğa ara verdi ve sadece oyun müzikleri yaptı. "Umut", "Karakolda Ayna Var", "Gramafon Avrat", "Bir Milyara Çocuk" ve "Bizimkiler" gibi pek çok görsel yapımın müziklerine de emek verdi. "Umut" filmi ile 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü aldı. "İkinci Bahar" dizisindeki 'Zülfikar Suruç' rolüyle de akıllarda yer edindi. 2004-2007 yılları arasında yayımlanan "Yabancı Damat" dizisinde 'Memik Dede' karakterini canlandırdı. 'Canım Ailem' dizisinde 'Cabbar Ağa' rolünü, 'Muhteşem Yüzyıl' adlı dizide 'Piri Mehmet Paşa'yı canlandırdı. 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde Onur Ödülü'ne lâyık görüldü. Müziğiyle sinemaya yaptığı katkılardan ötürü 2021 yılında İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde Onur Ödülü ile ödüllendirildi.