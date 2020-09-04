Çiçeklerden polen taşıdıkları süreç içerisinde arıların kanatlarına onlarca besin yapışıyor ve onlar bu besinleri arı polenine dönüştürerek kendilerinin de tüketebileceği bir besin kaynağı oluşturuyorlar.

İşte bal arılarınca oluşturulan besin kaynağına ''arı poleni'' deniliyor. Genel olarak sarı renkli halleri görülse ve satılsa da aslında mor, siyah, kırmızı gibi farklı renklere de sahip olabiliyor. Osmanlı'nın da bilinen ilk gıda takviyelerinden biri olarak tüketilmiş. Bir insanın besin değeri anlamında ihtiyacı olan birçok şey arı polenin içerisinde saklı.

Arı Poleninin Faydaları Nelerdir?

Polenin içerisinde insan vücudu için önemli olan; A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, B4 vitamini, B5 vitamini, B6 vitamini, B7 vitamini, B8 vitamini, B9 vitamini, B12 vitamini, C vitamini, D vitamini, E vitamini, H vitamini ve P vitamini, enzim, doğal hormon ve 22 çeşit amino asit bulunuyor. Bunların dışında;

Arı poleni enerjinizin yükselmesine yardımcı olur. Özellikle yorgun ve halsiz hissettiğiniz süreçlerde bu hislerin en aza inmesini sağlar ve hayat kalitenizi artırmanıza destektir.

İçerisindeki amino asitler sayesinde cildinizin daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur.

Bağışıklık sisteminizin daha güçlü olmasını sağlar. Çabuk hastalığa yakalanan kişilerin daha kuvvetli olmasına özellikle yardımcı olur.

Sedef hastalığı, egzama, mantar gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Cilde faydalıdır.

Kan dolaşımını düzenleyerek kalp ve damar hastalıklarının tedavisine yardımcı olur.

Akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur, üst solunum yolları hastalıklarının da tedavisinde kullanılır.

Kan şekerinin ve iştahın dengelenmesinde önemli rol oynar.

İçerisinde doğal hormon bulunması sebebiyle kısırlık tedavisinde kullanılır.

Hafızayı güçlendirir.

Kansızlık tedavisinde de düzenli bir şekilde tüketilmesi halinde büyük fayda sağlar.

Anne sütünün miktarını ve kalitesini arttırır, bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sağlar.

Polenin insan vücuduna sayısız yararı vardır. Vücuda güç kazandırır ve kas yapısını güçlendirerek performansı artırmaya yardımcı olur. Özellikle çocukların büyüme çağında alması gereken vitaminleri karşılamaya yardımcı olur. İçerisinde bulunan aminoasit ve protein bakımından oldukça zengin olan polenin faydaları oldukça çoktur.

Antioksidan Özelliği Vardır: Polen de bulunan antioksidan özelliği vücudunuzun yenilenmesine ve yaşlanma etkilerini geciktirmeye yardımcı olur. Her gün düzenli polen tüketmeniz tavsiye edilir.

Polen de bulunan antioksidan özelliği vücudunuzun yenilenmesine ve yaşlanma etkilerini geciktirmeye yardımcı olur. Her gün düzenli polen tüketmeniz tavsiye edilir. Enerji Verir: Polenin içinde bulunan besin serisi çok geniş olduğundan vücuda büyük bir oranda doğal enerji verir. İçerisinde bulunan karbonhidrat, protein ve B vitaminleri sayesinde tüm gün vücudunuz yorgunluğa karşı direnç kazanır.

Cildinizi Korur: Arı poleni, ciltte oluşan sedef ve egzama gibi tahrişlerin tedavisinde kullanılır. İçerdiği zengin miktardaki aminoasitler ve vitaminler cildi korur ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

Arı poleni, ciltte oluşan sedef ve egzama gibi tahrişlerin tedavisinde kullanılır. İçerdiği zengin miktardaki aminoasitler ve vitaminler cildi korur ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Solunum Yolu Rahatsızlıklarına Yardımcıdır: Polenin yüksek miktarda etkili antioksidan içerdiğini hepimiz biliyoruz. Bu özelliği sayesinde insan vücudunun akciğer dokuları üzerinde olumlu etkileri vardır. Özellikle astım ataklarını hafifletmeye ve tamamen ortadan kaldırmaya yardımcıdır. Başlangıç aşamasında astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarını tedavi edebilir.

Polenin yüksek miktarda etkili antioksidan içerdiğini hepimiz biliyoruz. Bu özelliği sayesinde insan vücudunun akciğer dokuları üzerinde olumlu etkileri vardır. Özellikle astım ataklarını hafifletmeye ve tamamen ortadan kaldırmaya yardımcıdır. Başlangıç aşamasında astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarını tedavi edebilir. Alerjileri Giderir: Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar da arı poleninin; alerjik hastalıklarını giderdiği ortaya konulmuştur. İnsanlar üzerinde yapılan deneyde, hastaların %94’ü arı poleni yardımı ile sağlıklarına kavuşturulmuştur. Deney sonucu sinüs, alerji ve alerjik astım gibi sorunların giderildiği ortaya çıkmıştır. Özellikle solunum yolu hastalıkları olan astım ve bronşite karşı inanılmaz etkili olduğu söylenmektedir.

Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar da arı poleninin; alerjik hastalıklarını giderdiği ortaya konulmuştur. İnsanlar üzerinde yapılan deneyde, hastaların %94’ü arı poleni yardımı ile sağlıklarına kavuşturulmuştur. Deney sonucu sinüs, alerji ve alerjik astım gibi sorunların giderildiği ortaya çıkmıştır. Özellikle solunum yolu hastalıkları olan astım ve bronşite karşı inanılmaz etkili olduğu söylenmektedir. Sindirim Sistemini Korur: Arı poleni, sindirim sistemi sağlığını koruyan yardımcı enzimler içerir. Enzimler arı poleni ile alındığında, gıdalardan alabileceğimiz tüm sağlıklı besinleri de almış oluruz.

Arı poleni, sindirim sistemi sağlığını koruyan yardımcı enzimler içerir. Enzimler arı poleni ile alındığında, gıdalardan alabileceğimiz tüm sağlıklı besinleri de almış oluruz. Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirir: Düzenli tüketilen arı poleni bünyeyi mikroplardan korur. İçerisinde bulunan antibiyotik özelliği ile bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

Düzenli tüketilen arı poleni bünyeyi mikroplardan korur. İçerisinde bulunan antibiyotik özelliği ile bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Prostatı Engellemeye Yardımcıdır: Arı poleni; prostat sorunu yaşayan erkekler için faydalıdır. İlerde prostata yakalanma riskini azaltmaya yardımcıdır. Özellikle sık idrara çıkma dürtülerini durdurmak için inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur.

Arı poleni; prostat sorunu yaşayan erkekler için faydalıdır. İlerde prostata yakalanma riskini azaltmaya yardımcıdır. Özellikle sık idrara çıkma dürtülerini durdurmak için inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Kısırlık Sorunlarını Etkilidir: Arı poleni; yumurtalık fonksiyonunu canlandırabilir ve gebelik sürecini hızlandırabilir. Çünkü arı poleni afrodizyak hormonsal güçlendirici olarak bilinir.

Arı poleni; yumurtalık fonksiyonunu canlandırabilir ve gebelik sürecini hızlandırabilir. Çünkü arı poleni afrodizyak hormonsal güçlendirici olarak bilinir. Kalp Ve Damar Sağlığınızı Korur: Arı poleni; kardiyovasküler sistemi desteklemektedir. Kılcal damarları, kan damarlarını güçlendirmeye yardımcı olan bir antioksidan olan bioflavonoidi bünyesinden barındırmaktadır. Bu antioksidan damar sağlığının korunması açısından büyük bir önem teşkil etmektedir. Tüm bu belirtilenlerin dışında kanın pıhtılaşmasına, kalp krizi ve inme gibi risklerin oluşumunu engellemekte veya risk seviyesini azaltmaktadır.

Arı poleni; kardiyovasküler sistemi desteklemektedir. Kılcal damarları, kan damarlarını güçlendirmeye yardımcı olan bir antioksidan olan bioflavonoidi bünyesinden barındırmaktadır. Bu antioksidan damar sağlığının korunması açısından büyük bir önem teşkil etmektedir. Tüm bu belirtilenlerin dışında kanın pıhtılaşmasına, kalp krizi ve inme gibi risklerin oluşumunu engellemekte veya risk seviyesini azaltmaktadır. Yara İyileşmesini Hızlandırır: Kesik ve diğer yaraların vücut tarafından daha hızlı tamir edilmesini sağlar ve bu yaraların enfeksiyon kapmasını önlemeye yardımcı olur.

Kesik ve diğer yaraların vücut tarafından daha hızlı tamir edilmesini sağlar ve bu yaraların enfeksiyon kapmasını önlemeye yardımcı olur. Menopoz Belirtilerini Hafifletir : Menopoz dönemine giren kadınlarda ateş basması gibi bazı rahatsızlık verici belirtiler ortaya çıkar. Arı polenin menopoz belirtilerini hafifletmeye yardımcı olduğu bilimsel araştırmalarla da gösterilmiştir.

Menopoz dönemine giren kadınlarda ateş basması gibi bazı rahatsızlık verici belirtiler ortaya çıkar. Arı polenin menopoz belirtilerini hafifletmeye yardımcı olduğu bilimsel araştırmalarla da gösterilmiştir. Karaciğeri koru r: Bilimsel araştırmalar arı poleninin; karaciğer işlevini iyileştirebileceğini ve karaciğeri koruyabileceğini gösteriyor.

Bilimsel araştırmalar arı poleninin; karaciğer işlevini iyileştirebileceğini ve karaciğeri koruyabileceğini gösteriyor. Bağımlılıkları Tedavi Eder: Bağımlılıklardan kurtulmanıza yardımcı olur ve dürtüleri bastırarak yoksunluk durumunu azaltabiliyor. Herhangi bir maddeye yönelik aşırı isteği bastırabildiği için; yemek bağımlılığı ve dolayısıyla kilo yönetimi konularında da faydalı olabileceği araştırma konusu.