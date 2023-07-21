Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu sebebiyle de Ardahan-Göle kara yolunun bazı noktaları beyaza büründü
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Özellikle Göle ilçesinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkezdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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Dolu sebebiyle de Ardahan-Göle kara yolunun bazı noktaları beyaza büründü.
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Vatandaşlardan Ahmet Öztosun, AA muhabirine, Samsun'dan Ardahan'a gelirken dolunun etkili olduğunu belirterek, "Temmuz ayında böyle bir manzarayla karşılaşmak beni şaşırttı.Çok sıcak bölgeden bir anda serin bir yerde olmak ilginç." dedi.
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