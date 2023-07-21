Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

Vatandaşlardan Ahmet Öztosun, AA muhabirine, Samsun'dan Ardahan'a gelirken dolunun etkili olduğunu belirterek, "Temmuz ayında böyle bir manzarayla karşılaşmak beni şaşırttı.Çok sıcak bölgeden bir anda serin bir yerde olmak ilginç." dedi.