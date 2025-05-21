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        Ardahan'da huzurevi sakinleriyle lezzet dolu vefa buluşması

        Ardahan'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleri için yöresel lezzetlerden kahvaltı sofrası kuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:26 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:26
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        Ardahan'da lezzet dolu vefa buluşması
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        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bir otelde "Ardahan Yöresel Kahvaltı" tanıtım programı düzenlendi.

        Ardahan Huzurevi sakinlerinin davet edildiği etkinlikte, yaşlılara yöreye özgü kaşar peyniri, tulum peyniri, bal ve kahvaltılık ürünler ikram edildi.

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        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, yaptığı konuşmada, huzurevi sakinleriyle olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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        Türk Mutfağı Haftası'nda bu yılın ilk etkinliğinin yöresel kahvaltı olduğunu ifade eden Dede, "Devletin şefkatli kolları altında daha iyisini bulan huzurevi sakinlerimizle birlikte olduk, kahvaltı ettik ve tatlı bir sohbet yaptık. Yöresel ürünlerimizi kendileriyle paylaştık. Yaşlılarımız değerlerimizdir, onlara sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi.

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        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya da etkinlik dolayısıyla huzurevi sakinleri adına çok mutlu olduklarını belirtti.

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        Huzurevi sakini Aynur Dursun ise bugünü unutmayacağını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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        Kahvaltı sonunda Ardahan Müftüsü Adem Karadeniz yemek duası yaptı.

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        #Ardahan Haberleri
        #yöresel lezzetler
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