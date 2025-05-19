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        Haberler Yaşam Ardahan'da koruma altındaki dağ horozları, kur dansı yaparken görüntülendi

        Ardahan'da koruma altındaki dağ horozları, kur dansı yaparken görüntülendi

        Ardahan'ın Posof ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan dağ horozlarının "kur dansı", beslenmesi ve yaşam alanları kayıt altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 14:55 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:55
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        'Kur dansı' yaparken görüntülendi!
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        Bilimsel adı Tetrao mlokosiewiczi olan ve Türkiye'de yaban hayatında tek paçalı tavuk türü olma özelliği taşıyan dağ horozunun, Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize ve Artvin'in bir bölümü ile Ardahan'da 2 bin ile 3 bin rakımda yaşadığı belirtiliyor.

        KuzeyDoğa Derneği ekiplerince bölgede Ardahan'da yapılan çalışmada, derneğin bilim koordinatörü Emrah Çoban tarafından birkaç dağ horozu görüntülendi. Çoban, horozların beslenmesi ve yaşam alanlarını kayıt altına aldı.

        "TELESKOP VE DÜRBÜNLERLE DAĞ HOROZU ERKEĞİNİN KUR DANSINI İZLEDİK"

        KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Koç ile Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Ardahan'ın Posof ilçesinde sezonun ilk dağ horozlarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Posof ilçesinde mayıs ayında karlı arazide çalışma yaptıklarını anlatan Şekercioğlu, "Burada hala yoğun kar var. Yol zaten dere olmuş durumda, KuzeyDoğa derneğinden Emrah Çoban, uzman biyoloğumuz önden giderek yolu açtı ve gelebileceğimizi tespit etti ve bugün arazi araçlarıyla geldik. Arkamızda dağ horozlarının kur yaptığı alan var emniyetli bir mesafede durduk, teleskop ve dürbünlerle dağ horozu erkeğinin kur dansını izledik. Dişiyle karşı karşıya gelmelerini de aynı karede yakaladık. Harika bir görüntü ve tabii burası Ardahan Posof, muhteşem bir coğrafya" dedi.

        Bölgede farklı yaban hayvanlarını da gördüklerini ifade eden Şekercioğlu, şöyle konuştu:

        "Buraya sabah gelirken önümüzden iki kurt geçti, su içmeye gelmişlerdi. Dereden ayak izlerini de sonradan fotoğrafladık, hızla yukarı çıkıp siste kayboldular. Buraya her geldiğimizde dağ horozlarından başka farklı farklı sürprizlerle de karşılaşıyoruz ve burası Ardahan Posof'taki dağ horozu, heyetimizin final gezisine doruk noktası oldu. Bunu planlamıştık ama her zaman görmeme riski var, biz çok mutluyuz, gelen heyet de çok mutlu oldu."

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        #dağ horozları
        #Ardahan
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