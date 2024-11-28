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        Haberler Gündem Ardahan'da kar, tipi ve buzlanma; 4 TIR yolda kaldı - Güncel haberler

        Ardahan'da kar, tipi ve buzlanma: 4 TIR yolda kaldı

        Ardahan'da etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle yolda kalan 4 TIR, AFAD ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 01:37 Güncelleme: 28.11.2024 - 01:40
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        Ardahan'da kar, tipi ve buzlanma: 4 TIR yolda kaldı
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        Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar, ilerleyen saatlerde tipiye dönüştü. Tipinin etkisiyle yollarda buzlanma yaşandı.

        Ardahan- Çıldır karayolunun Ölçek mevkisinde oluşan buzlanma nedeniyle 4 TIR yolda kaldı. Kontrolden çıkıp, kayarak yolu kapatan TIR’lar AFAD ve Karayolları ekipleri tarafından iş makineleri ile çekilerek kurtarıldı.

        Bölgede inceleme yaparak TIR şoförleriyle görüşen ve yiyecek ikramında bulunan AFAD İl Müdürü Selim Polat, sürücülere olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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