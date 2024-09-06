Ardahan'da asansör boşluğuna düşen işçiden acı haber

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Ardahan'da, çalıştığı inşaat binasında asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'de TOKİ'ye ait inşaatı süren binada çalışma yapan Hüseyin Keskiner (24) asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Keskiner, ambulansla kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.