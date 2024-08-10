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        Haberler Gündem Güncel Ardahan Belediye Başkanı'nın şoförü restoranda öldürüldü | Son dakika haberleri

        Ardahan Belediye Başkanı'nın şoförü restoranda öldürüldü

        Ardahan'ın Damal ilçesinde bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in şoförü 41 yaşındaki Güntay Hoş hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:19
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        Belediye başkanının şoförü restoranda öldürüldü
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        Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in şoförü Güntay Hoş, beraberindeki belediye çalışanları ile Damal-Posof kara yolundaki bir restorana gitti.

        Restoranda Hoş ve belediye çalışanları ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü restoranda Volkan Gök (35) ile Güntay Hoş aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        3 ÇOCUK BABASIYDI

        Sağlık ekipleri tarafından Damal Toplum Sağlığı Merkezine kaldırılan yaralılardan Güntay Hoş, hayatını kaybetti.

        3 çocuk babası Güntay Hoş'un cenazesi Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kavgada yaralanan Volkan Gök'ün Ardahan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma, kavgayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

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