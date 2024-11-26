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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi - Futbol Haberleri

        Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi

        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, PFDK'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 21:45 Güncelleme: 26.11.2024 - 21:45
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        Turan ve Demirel PFDK'ya sevk edildi!
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        EYÜPSPOR Teknik Direktörü Arda Turan, talimatlara aykırı hareketi sebebiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in ise sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı tedbirli olarak kurula sevk edildiği açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 26.11.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler belli oldu.

        Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

        "1- İKAS EYÜPSPOR Kulübü’nün 23.11.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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        İKAS EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 23.11.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu AMIR HADZIAHMETOVIC’in aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 24.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü’nün 23.11.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 23.11.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        5- SİPAY BODRUM FK Kulübü’nün 23.11.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        SİPAY BODRUM FK teknik sorumlusu VOLKAN DEMİREL’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 26.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        6- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü’nün 24.11.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 24.11.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi HÜSEYİN ERDİNÇ GÜLTEKİN’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 26.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        8- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 24.11.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        GÖZTEPE A.Ş. Kulübü görevlisi GÖNENÇ YAFES NATIK KATKAT’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 25.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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