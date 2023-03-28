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Arda Turan, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödüllendirilecek

Eski milli futbolcu Arda Turan, A Milli Takım’ın bu akşam Hırvatistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçı öncesinde, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması nedeniyle ödüllendirilecek

Giriş: 28.03.2023 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL
Arda Turan, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödüllendirilecek
İHA

A Milli Takım’ın eski kaptanlarından Arda Turan, bu akşam Hırvatistan ile oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci karşılaşması öncesinde, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması nedeniyle ödüllendirilecek. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, müsabaka öncesinde forma ile UEFA tarafından hazırlanan hediyeleri Arda Turan'a takdim edecek.

A Milli formayı ilk kez 16 Ağustos 2006 tarihinde Türkiye'nin, Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı özel maçta giyen Turan, Milli Takım ile 100 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 18 gol kaydetti.

Ay-yıldızlılar ile 2008 ve 2016 yıllarında düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerinde de mücadele eden Arda, A Milli Takım’ın yarı finale yükselme başarısı gösterdiği EURO 2008 turnuvasında ön plana çıkan futbolcular arasında yer almıştı.
A Milli Takım'da 35 kez de kaptan olarak sahaya çıkan Arda Turan, bu alanda Turgay Şeren ile ikinciliği paylaşıyor.

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