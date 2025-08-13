Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Arda Turan, temastan kaçındı - Magazin haberleri

        Arda Turan, temastan kaçındı

        Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajlarda göz temasından kaçınan Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, bu kez kadın hayranlarıyla hatıra fotoğrafını temas etmeden çektirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 12:32 Güncelleme: 13.08.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arda Turan, temastan kaçındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Arda Turan'ın, Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina ile gerçekleştirdiği röportaj uzun süre konuşulmuştu. Turan'ın, muhabir Savina ile göz göze gelmekten kaçınması sosyal medyada gündem olmuştu.

        Arda Turan'ın, şimdi de Ukraynalı kadınlarla hatıra fotoğraflarında temas etmeden poz vermesiyle dikkat çekti.

        REKLAM

        Ünlü teknik direktörün görüntülerine; "Hanımcılık kazanacak", "Şöyle erkeklere hasret kaldık be" ve "Temassız ödeme gibi temassız sarılmak" gibi yorumlar yapıldı.

        Arda Turan, 2018'de Aslıhan Doğan ile evlenmişti. Çiftin, Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu dünyaya gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #arda turan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Habertürk Anasayfa