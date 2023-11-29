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        Haberler Gündem Arda Turan: Tek kelime açıklama yapmayacağım - Öne Çıkan Haberler

        Arda Turan: Tek kelime açıklama yapmayacağım

        Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davası gündemdeki yankıları sürüyor. Bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırılan Arda Turan, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 19:54 Güncelleme: 29.11.2023 - 20:06
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        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
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        Denizbank'ta şube müdürlüğü görevini sürdürürken yüksek getirili özel fon vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkan Seçil Erzan’ın yargılandığı davanın müştekilerinden Arda Turan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni! Haberi Görüntüle

        "LÜTFEN İTİBAR ETMEYİNİZ"

        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan paylaşımında "Yargıya intikal etmiş bir süreç var. Adalete saygımdan dolayı konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım. Benim adımla yayılan sözlere lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerine yerdi.

        Sosyal medyada yayılan haberlerde Arda Turan'ın "Ben 600 maç oynadım. 100'ün üstünde milli takım forması giydim. Dolandırıldığım para servetimin 6'da 1'i bile değil. Beni üzen tek şey kimsenin beni arayıp sormaması" dediği öne sürülmüştü.

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        7.5 MİLYON DOLAR YATIRMIŞTI

        İddia edilen fona 7.5 milyon dolar yatırdığı BDDK ve bankanın araştırmasında ortaya çıkan Arda Turan'ın sanık Seçil Erzan ile telefon görüşmesine ilişkin ses kaydı da soruşturma dosyasında yer almıştı. 7 Nisan’da yapıldığı tespit edilen görüşmede Arda Turan, Seçil Erzan'a "Seçil, bütün servetim sendeydi ya. Ya şimdi şöyle diyorum; bu diyorum, bu parayı eğer birine aldıysan bir yere verdiysen kime verdin onları söyle. Nerede benim yedi buçuk milyon dolarım" demişti.

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        #arda turan
        #Seçil Erzan
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