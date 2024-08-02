Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan tatilde
Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, çocuklarıyla birlikte Bodrum'da tatilini sürdürüyor
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; geçtiğimiz haftalarda eşi Arda Turan ve çocuklarıyla aile tatili yapan Aslıhan Doğan Turan, Eyüpspor'un teknik direktörü olan eşinin İstanbul'daki kampa katılmasının ardından çocuklarıyla tatiline devam ediyor.
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Aslıhan Doğan Turan, çocuklarıyla birlikte Bodrum'da görüntülendi.
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Aslıhan Doğan Turan, çocukları Hamza Arda ve Asil Aslan ile Cennet Koyu'na demirledikleri teknelerinde objektiflere yansıdı.
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Denizin ve güneşin tadını çıkaran Aslıhan Doğan Turan, sudan çıktıktan sonra çocuklarını izledi.
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Aslıhan Doğan Turan, ardından da kurulandı ve teknenin kıç kısmında oturdu.