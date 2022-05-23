"Emekliliğin ilk gününü oğlumla geçiriyorum"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Galatasaray'ın milli futbolcusu Arda Turan, önceki gün oğluyla birlikte görüntülendi. Bebek Parkı'nda Hamza Arda ile vakit geçiren Turan, muhabirlere poz vermeyi ihmal etmedi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Arda Turan, "Emekliliğin ilk gününü Hamza Arda ile geçiriyorum." şeklinde konuştu.

Turan, jübile maçı yapıp, yapmayacağı ile ilgili sorulara, "O konuları konuşmayalım." yanıtını vermekle yetindi. Ünlü isim, ardından, "Kolay gelsin." diyerek, hızla oradan ayrıldı.

"ÇOK ACELEM VAR!"