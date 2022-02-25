Eski aşıklar 24 yıl sonra yeniden bir arada!

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Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle Türkiye'nin gündemine oturan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Arda Kural, 90'lı yıllarda aşk yaşadığı Yıldız Asyalı ile yeniden bir araya geldi.

Daha önce eski sevgilisi için "Onunla yan yana gelmekten korkuyorum!" diyen Kural, 24 yıl sonra dün akşam Asyalı'nın sahne aldığı bir mekana onu dinlemeye gitti. Ünlü oyuncu, o anları Instagram'dan yayınladı.

Asyalı, eski aşkı Arda Kural için sahnede 'Kimler Geldi Kimler Geçti' şarkısını söyledi.

"YILDIZ ASYALI İLK AŞKIMDI!"

Öte yandan Arda Kural, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda Yıldız Asyalı ile ilişkisini "Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştum. Aklımdan ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. 'Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin' deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum." sözleriyle anlatmıştı.

2 AYDA 14 KİLO!

Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

Zorlu günleri atlatan 40 yaşındaki oyuncu, 2 ayda 14 kilo verdi. Arda Kural, "Eski Arda olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Sosyal medyadan gelen mesajlar en büyük motivasyonum." demişti.

Kural'ın bu değişimi sosyal medyayı sallamıştı. Ünlü oyuncu, Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yer almıştı.

ARDA KURAL HAKKINDA

12 Nisan 1980'de Yalova'da doğan Arda Kural sinema ve dizi oyuncusudur.

Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999’da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı 'Belirtisiz Nesneler', 'Ben Değil Kendim', 'Dokuz Köyden Kovulmak', 'Siyah Mizah' ve 'Aşk' gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV’de VJ’lik yaptı.

İlk olarak 1999’da 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde 'Altay' rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003’te 'Lise Defteri' dizisindeki 'Ediz' rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te 'Emret Komutanım' dizisindeki 'Posta Ferit' rolü ile geniş beğeni topladı.

Son olarak oynadığı 'Kubilay' filmindeki 21.990 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş; ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir.

Uzun bir süredir annesiyle birlikte Büyükçekmece'de kalan oyuncu, evin giderlerini karşılayamadıkları için ev sahibi tarafından 9 Temmuz 2015 tarihinde evden çıkarıldılar. Abisinin yanına taşınan annesinin bütün isteklerine rağmen annesiyle gitmeyip binanın bahçesinde kalmayı tercih eden Kural, komşuların polise "Çocuklarımızı korkutuyor" şikayetleri üzerine bahçeden de kovuldu. Bir arkadaşının yardımıyla Büyükçekmecede bir kafede kalmaya başladı. Kural, kendisiyle röportaja gelen gazetecilere "Evim yok artık. O yüzden sevdiğim Büyükçekmece insanlarını yakından görebileceğim bu kafede yaşayacağım. Sadece burada da değil, her yer benim evim. Şezlong dolu Büyükçekmece. Buralarda uyuyorum, ama mutlu uyuyorum." demişti.

"GERİ DÖNÜYORUM"

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kural, "Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum." ifadelerini kullanmıştı.