Arda Güler: Türk forması giyen kimse bunlardan korkmaz

UEFA Uluslar Ligi Play-off turu rövanş maçında Macaristan'ı 3-0 yenerek A Ligi'ne yükselen millilerimizin oyuncularından Arda Güler, galibiyeti değerlendirdi.

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"TÜRK FORMASI GİYEN KİMSE BUNLARDAN KORKMAZ"

Mücadelede 1 gol atan Arda Güler, "Çok mutluyum. İlk maçta oynamadım ama buraya çok avantajlı geldik. Bunun bilincinde oynamaya çalıştık. Tüm takım olarak çok iyi oynadık. Zamanla oturan çok iyi bir takımımız var. Arkadaşlığımızı söyleyemeye gerek yok. 3 senedir burada kaybetmemişlerdi. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Arda Güler, "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!" açıklamasını yaptı.