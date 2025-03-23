Arda Güler: Türk forması giyen kimse bunlardan korkmaz
A Milli Futbol Takımımızın oyuncularından Arda Güler, 3-0'lık Macaristan galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Türk forması giyen kimse bunlardan korkmaz" dedi.
UEFA Uluslar Ligi Play-off turu rövanş maçında Macaristan'ı 3-0 yenerek A Ligi'ne yükselen millilerimizin oyuncularından Arda Güler, galibiyeti değerlendirdi.
"TÜRK FORMASI GİYEN KİMSE BUNLARDAN KORKMAZ"
Mücadelede 1 gol atan Arda Güler, "Çok mutluyum. İlk maçta oynamadım ama buraya çok avantajlı geldik. Bunun bilincinde oynamaya çalıştık. Tüm takım olarak çok iyi oynadık. Zamanla oturan çok iyi bir takımımız var. Arkadaşlığımızı söyleyemeye gerek yok. 3 senedir burada kaybetmemişlerdi. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Arda Güler, "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!" açıklamasını yaptı.
"DAHA İYİ ŞEYLER YAPACAĞIZ"
Yıldız futbolcumuz, "Hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Oyunumuz da çok gelişiyor. Oturan oyunumuzla daha iyi şeyler yapacağız. Büyüklerle oynamaktan korkmuyoruz. Bunu da her fırsatta gösteriyoruz." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
Taraftarlara mesaj gönderen Arda Güler, "Onlara erken bir bayram hediyesi yaşattıysak ne mutlu bize. Onlar için oynuyoruz. İnşallah onları mutlu etmeye, onlar da bizi desteklemeye devam eder." dedi.