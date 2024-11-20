Arda Güler: Özür dileriz, söylenecek bir şey yok

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Karadağ'a deplasmanda 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, maçın ardından konuştu.

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İşte genç yıldızın o sözleri:

Çok fazla söylenecek bir şey yok. Çok üzgünüz. Halkımızdan özür dileriz. Avusturya maçında kötü bir yenilgi almıştık ama sonra çok iyi bir reaksiyon göstermiştik. İnşallah bunu tekrarlayacağız. Martta play-off oynayıp, A Ligi'ne yükselmeye çalışacağız.