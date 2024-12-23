Arda Güler, LaLiga'da ayın U23 oyuncusu ödülünü kazandı!
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya La Liga'da ayın U23 oyuncusu ödülünü kazandı.
Giriş: 23.12.2024 - 22:01 Güncelleme: 23.12.2024 - 22:01
İspanya LaLiga, Arda Güler'i ayın genç oyuncusu seçti. Milli futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon ligde 14 maça çıkarken, 6 kez de 11'de maça başladı.
Arda, aralık ayında Girona'ya karşı 1 gol atarken, Rayo Vallecano maçında da 2 asiste imza attı. Bu performansla LaLiga'da ayın U23 oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.
19 yaşındaki futbolcu eflatun-beyazlılarda 4 gole doğrudan katkı sağladı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ