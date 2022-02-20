Fenerbahçeli genç yıldız Arda Güler, Hatayspor karşısındaki performansıyla gündem oldu. İşte 17 yaşındaki yıldız adayıyla ilgili bilgiler..

Arda Güler kimdir?

Arda Güler 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara’da doğdu.16 yaşındaki genç futbolcu, 9 yaşında Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. Yeteneği ve sahadaki liderliği ile ön plana çıktı.

Gençlerbirliği’ndeki başarılı futbolu ile 3 sene önce Fenerbahçe altyapısına katıldı

10 numara pozisyonunda oynayan sol ayaklı genç futbolcu, tarzıyla Emre Belözoğlu'na benzetiliyor.