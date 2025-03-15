Arda Güler, Inter yolunda... Görüşmeler olumlu ilerliyor!

Tuttosport'un haberine göre de; Real Madrid, Arda Güler'i satmaya sıcak bakıyor ancak oyuncunun kontrolünü elinde tutmak istiyor. Bundesliga'dan Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'in ilgisi olsa da Arda Güler, Serie A'ya ve özellikle Inter'e daha sıcak bakıyor.