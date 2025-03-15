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        Haberler Spor Transfer Arda Güler, Inter yolunda... Görüşmeler olumlu ilerliyor! - Futbol Haberleri

        Arda Güler, Inter yolunda... Görüşmeler olumlu ilerliyor!

        Arda Güler için flaş transfer iddiası… Sport Mediaset'in haberine göre; Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter, Arda Güler transferinde tüm takımların önünde! İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 14:37 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:37
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          Real Madrid forması giyen Arda Güler, yaz transfer döneminde İspanyol devinden ayrılabilir.

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          Genç yıldız ile birçok kulübün ilgilendiği belirtilirken İtalyan basını, Inter'in Arda Güler transferinde aşama kat ettiğini yazdı.

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          Sport Mediaset'te yer alan habere göre; Real Madrid ile Inter arasındaki Arda Güler görüşmeleri olumlu ilerliyor.

        • 4

          Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalyan ekibi, Arda Güler transferinde tüm takımların önünde.

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          Transferin formülünün netleşmeye başladığı aktarılırken, Real Madrid'in milli oyuncu için kontrolü elinde bulundurmak istediği belirtildi. Bu nedenle kiralık transfer veya geri satın alma opsiyonu içeren bir anlaşma üzerinde duruluyor.

        • 6

          Tuttosport'un haberine göre de; Real Madrid, Arda Güler'i satmaya sıcak bakıyor ancak oyuncunun kontrolünü elinde tutmak istiyor. Bundesliga'dan Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'in ilgisi olsa da Arda Güler, Serie A'ya ve özellikle Inter'e daha sıcak bakıyor.

        • 7

          Ayrıca Alman futbol sitesi fussball.news, genç oyuncunun milli takımdan arkadaşı Kenan Yıldız'ın izinden giderek Juventus'ta forma giymeyi düşündüğünü yazdı.

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          Arda Güler bu sezon 29 maçta toplam 1.081 dakika süre buldu. Milli yıldız bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

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