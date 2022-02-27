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Arda Güler'in antrenörü anlattı: En meşhur Türk futbolcu olacak

Arda Güler'in ilk antrenörü Erol Tokgözler anlattı

Fenerbahçe'nin önceki gün 17 yaşına giren futbolcusu Arda Güler'in Gençlerbirliği altyapısındaki ilk antrenörü Erol Tokgözler, "Bilmediğimiz iki şey var, biri Arda'nın potansiyelinin sınırı, diğeri de ne kadar para edeceği" dedi. Tokgözler, Arda Güler'in keşfedilme sürecini ve Fenerbahçe'ye transferini anlattı...

27.02.2022 - 11:36 | Güncelleme: FUTBOL

  • Sarı-lacivertli formayla ilk profesyonel maçına 16 yaşında çıkan ve özellikle son iki karşılaşmada gösterdiği performansla futbol kamuoyunun dikkatini üzerine çeken Arda'nın 9 yaşında Gençlerbirliği'nde ilk antrenörlüğünü yapan Tokgözler, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

  • Genç futbolcunun Gençlerbirliği altyapısının bir ürünü olduğunu ısrarla vurgulayan Tokgözler, Arda'nın keşfedilme sürecini şöyle anlattı:

  • "Arda, Gençlerbirliği altyapısının bir ürünüdür. Buradaki her altyapı hocasının emeği vardır. Arda'nın Eryaman'daki okulunda bir Mahmut hocamız vardı, onun bize göndermesiyle Arda'yı tanıdık. Futbol okulunda denedik bir baktık ki çocuk hazır. Hemen yaş gruplarına transferini yapıp lisansını çıkardık. Arda, futbolun prensiplerini çok iyi biliyor. Oynadığı bölge itibarıyla özel bir oyuncu...

  • Normal oyuncuların düşündüğünden 3-4 hamle daha önce düşünür. Arda da böyle bir yetenek olarak geldi. Gençlerbirliği'nde de fazla kalamamasının sebebi bu yeteneği. Ben Fenerbahçe'de de pek fazla kalacağını düşünmüyorum. Filmin başı iyi başladı, sonu da iyi biter mi onu merak ediyoruz."

  • Fenerbahçe'nin altyapısında çalışan Serhat Pekmezci'nin Arda'yı sarı-lacivertli kulübe kazandırdığını aktaran Erol Tokgözler, "Keçiören'de Osmanlıspor'la maçımız vardı. Orada izlemiş Arda'yı. Arda'yı kulübe rapor ediyor, olay Ali Koç'a kadar yansıyor. Transferin son günü, bir çarşamba günüydü yöneticiler bana 'Hocam Arda'nın lisansı lazım.' dediler. Biz hafta sonu maç planı yaparken Arda, Fenerbahçe'ye transfer oldu." ifadelerini kullandı.

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