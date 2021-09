Şehir Tiyatroları oyuncusu Arda Aydın, Meslektaş ları Mana Alkoy ve Nazife Aksoy'un açtığı taciz davasından 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Seslendirme sanatçısı ve yönetmen olarakl da tanınan Arda Aydın hakkında merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz.

ARDA AYDIN KİMDİR?

Tiyatro, dizi, sinema oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı olan Arda Aydın 1 Mart 1979 tarihinde Ankara 'da doğdu. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğlu olan Arda Aydın İlkokul,ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu.

1998 yılında İstanbul 'a yerleşen Arda Aydın 1999 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümüne başladı. Konservatuvardan 2003 yılında mezun olan Arda Aydın aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynamaya başladı.

Ankara'da başladığı seslendirme çalışmalarını İstanbul'da sürdürmektedir. Çok sayıda reklam filmi ve ünlüyü seslendirmiştir. Devlet Tiyatroları tarafından repertuvara alınan Köpekler adlı oyunu bulunmaktadır.

ARDA AYDIN DİZİLERİ, FİLMLERİ VE TİYATRO OYUNLARI

Rol Aldığı Diziler

Kaynanalar

Bücür Cadı

Çalıkuşu

Çocukluk Günleri

Taştan Kalp

Karakol

Rol Aldığı ve Yönettiği Oyunlar

Galilei'nin Yaşamı

Candan Can Koparmak

Buluşma Yeri

Hırçın Kız

Bizans Düştü

Bir Gece Masalı

Yaban Ormanı

Keşanlı Ali Destanı

İstanbul Efendisi

Tekrar Çal Sam

Lüküs Hayat

Donmuş (DOT)

Bremen Mızıkacıları

Devr-i İstanbul

Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi

Düş Oyuncakları

Hamlet (CEF Tiyatro)

Ölü Adamın Cep Telefonu (oyuncu-yönetmen)

Harikalar Mutfağı (yönetmen)

Bir Yaz Gecesi Rüyası

Seslendirme Yaptığı Filmler

Aladdin (1992) / Alaaddin

Enola Holmes / Mycroft Holmes

Ocean's Eleven / Linus Caldwell

Şaşkın İmparator / Kuzco

Andy'nin Nesi Var? / Andy

Winnie The Pooh / Piglet

High School Musical / Zac Efron

High School Musical 2 / Zac Efron

High School Musical 3: Senior Year / Zac Efron

İri ile Tıfıl / Tıfıl

Paytak / Paytak

Lost / Hurley

Gelibolu / Joe

Canavar Ev / Bones

Orman Çetesi / Hammy

Neşeli Ayaklar / Rinaldo

Chicken Little / Zach Braff

Bitirim Karınca / Beetle

Titanic / Jack

Selena / Gökhan Keser

Beyblade / Rei

Zoraki Koca / Burak Özçivit

Asmalı Konak / Burak Altay

Kampüzistan / Burak Altay

Long Time Dead / Joe Absolom Rob

Transformers / Shia LaBeouf

Transformers: Revenge of the Fallen / Shia LaBeouf

Transformers: Dark of the Moon / Shia LaBeouf

Lady in The Water

Harry Potter / Sirius Black'in gençliği

Superman Returns / James Marsden

Kral TV / Kurumsal Ses

Disney Channel / Kurumsal Ses

The Social Network / Justin Timberlake

Inception / Leonardo DiCaprio

Romeo+Juliet / Leonardo Di Caprio

Sonny with a chance / Sterling Knight (2.sezonda Sercan Gidişoğlu)

Johnny Tsunami / Brandon Baker (I)

Johnny Kapahala: Back on Board / Brandon Baker (I)

16 Wishes / Jean-Luc Bilodeau

Lemonade Mouth / Nick Roux

The Muppets / Walter

The Beach / Leonardo Dicaprio

Aslan Kral 2 / Kovu

6 Süper Kahraman / Tadashi Hamada

Karlar Ülkesi / Olaf