Şehir Tiyatroları oyuncusu Arda Aydın, Meslektaş ları Mana Alkoy ve Nazife Aksoy'un açtığı taciz davasından 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Seslendirme sanatçısı ve yönetmen olarakl da tanınan Arda Aydın hakkında merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz.
ARDA AYDIN KİMDİR?
Tiyatro, dizi, sinema oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı olan Arda Aydın 1 Mart 1979 tarihinde Ankara 'da doğdu. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğlu olan Arda Aydın İlkokul,ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu.
1998 yılında İstanbul 'a yerleşen Arda Aydın 1999 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümüne başladı. Konservatuvardan 2003 yılında mezun olan Arda Aydın aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynamaya başladı.
Ankara'da başladığı seslendirme çalışmalarını İstanbul'da sürdürmektedir. Çok sayıda reklam filmi ve ünlüyü seslendirmiştir. Devlet Tiyatroları tarafından repertuvara alınan Köpekler adlı oyunu bulunmaktadır.
ARDA AYDIN DİZİLERİ, FİLMLERİ VE TİYATRO OYUNLARI
Rol Aldığı Diziler
Kaynanalar
Bücür Cadı
Çalıkuşu
Çocukluk Günleri
Taştan Kalp
Karakol
Rol Aldığı ve Yönettiği Oyunlar
Galilei'nin Yaşamı
Candan Can Koparmak
Buluşma Yeri
Hırçın Kız
Bizans Düştü
Bir Gece Masalı
Yaban Ormanı
Keşanlı Ali Destanı
İstanbul Efendisi
Tekrar Çal Sam
Lüküs Hayat
Donmuş (DOT)
Bremen Mızıkacıları
Devr-i İstanbul
Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi
Düş Oyuncakları
Hamlet (CEF Tiyatro)
Ölü Adamın Cep Telefonu (oyuncu-yönetmen)
Harikalar Mutfağı (yönetmen)
Bir Yaz Gecesi Rüyası
Seslendirme Yaptığı Filmler
Aladdin (1992) / Alaaddin
Enola Holmes / Mycroft Holmes
Ocean's Eleven / Linus Caldwell
Şaşkın İmparator / Kuzco
Andy'nin Nesi Var? / Andy
Winnie The Pooh / Piglet
High School Musical / Zac Efron
High School Musical 2 / Zac Efron
High School Musical 3: Senior Year / Zac Efron
İri ile Tıfıl / Tıfıl
Paytak / Paytak
Lost / Hurley
Gelibolu / Joe
Canavar Ev / Bones
Orman Çetesi / Hammy
Neşeli Ayaklar / Rinaldo
Chicken Little / Zach Braff
Bitirim Karınca / Beetle
Titanic / Jack
Selena / Gökhan Keser
Beyblade / Rei
Zoraki Koca / Burak Özçivit
Asmalı Konak / Burak Altay
Kampüzistan / Burak Altay
Long Time Dead / Joe Absolom Rob
Transformers / Shia LaBeouf
Transformers: Revenge of the Fallen / Shia LaBeouf
Transformers: Dark of the Moon / Shia LaBeouf
Lady in The Water
Harry Potter / Sirius Black'in gençliği
Superman Returns / James Marsden
Kral TV / Kurumsal Ses
Disney Channel / Kurumsal Ses
The Social Network / Justin Timberlake
Inception / Leonardo DiCaprio
Romeo+Juliet / Leonardo Di Caprio
Sonny with a chance / Sterling Knight (2.sezonda Sercan Gidişoğlu)
Johnny Tsunami / Brandon Baker (I)
Johnny Kapahala: Back on Board / Brandon Baker (I)
16 Wishes / Jean-Luc Bilodeau
Lemonade Mouth / Nick Roux
The Muppets / Walter
The Beach / Leonardo Dicaprio
Aslan Kral 2 / Kovu
6 Süper Kahraman / Tadashi Hamada
Karlar Ülkesi / Olaf
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