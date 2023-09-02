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        Arber Zeneli, Adana Demirspor’da

        Adana Demirspor, Kosovalı oyuncu Arber Zeneli ile 3 yıllık anlaşma imzaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 19:24 Güncelleme: 02.09.2023 - 19:24
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        Arber Zeneli, Adana Demirspor'da
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fransa Ligi takımlarından Stade Reims forması giyen Kosava Milli Takımı oyuncusu Arber Zeneli'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Mavi-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ”Kulübümüz, 28 yaşındaki Kosovalı sol kanat oyuncusu Arber Zeneli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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