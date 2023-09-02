Arber Zeneli, Adana Demirspor’da
Adana Demirspor, Kosovalı oyuncu Arber Zeneli ile 3 yıllık anlaşma imzaladı
Giriş: 02.09.2023 - 19:24 Güncelleme: 02.09.2023 - 19:24
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fransa Ligi takımlarından Stade Reims forması giyen Kosava Milli Takımı oyuncusu Arber Zeneli'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Mavi-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ”Kulübümüz, 28 yaşındaki Kosovalı sol kanat oyuncusu Arber Zeneli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.