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        Haberler Gündem Arazi kavgası cinayetle bitti! - Güncel haberler

        Arazi kavgası cinayetle bitti!

        Olay, Hatay'da meydana geldi. Husumetli akrabalar arasındaki arazi kavgasında kan döküldü. Kadınların engelleme çabalarına rağmen kurşun yağmuruna tutulan adam hastaneye kaldırıldı. Vurulan adam kurtarılamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 20:21 Güncelleme: 16.04.2025 - 20:21
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        Arazi kavgası cinayetle bitti!
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        Olay, Hatay'da meydana geldi.

        Husumetli akrabalar arasındaki arazi kavgasında kan döküldü.

        Kadınların engelleme çabalarına rağmen kurşun yağmuruna tutulan adam hastaneye kaldırıldı.

        Vurulan adam kurtarılamadı.

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