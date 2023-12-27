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        Haberler Yaşam Aras Dağları'nda 'kar şelalesi' oluştu!

        Aras Dağları'nda tipi ve fırtına 'kar şelalesi' oluşturdu

        Iğdır'daki Aras Dağları'nda, tipi ve fırtına sonucu karların hareket etmesiyle 'kar şelalesi' oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:06
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          Iğdır'daki Aras Dağları'nda, tipi ve fırtına sonucu karların hareket etmesiyle oluşan 'kar şelalesi' görüntülendi.

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          Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından etkili olan tipi ve fırtına yaşam koşullarını güçleştiriyor.

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          Aras Dağları'nda şiddetli rüzgarın etkisiyle kar örtüsünün taşınarak şelaleyi andıran görüntüsü dikkati çekti.

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          Halk arasında 'kar şelalesi' olarak nitelendirilen yoğun tipiyle kar örtüsünün daha düşük rakımlara akma anı kaysedildi.

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