Aras Dağları'nda tipi ve fırtına 'kar şelalesi' oluşturdu
Iğdır'daki Aras Dağları'nda, tipi ve fırtına sonucu karların hareket etmesiyle 'kar şelalesi' oluştu
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Iğdır'daki Aras Dağları'nda, tipi ve fırtına sonucu karların hareket etmesiyle oluşan 'kar şelalesi' görüntülendi.
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Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından etkili olan tipi ve fırtına yaşam koşullarını güçleştiriyor.
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Aras Dağları'nda şiddetli rüzgarın etkisiyle kar örtüsünün taşınarak şelaleyi andıran görüntüsü dikkati çekti.
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Halk arasında 'kar şelalesi' olarak nitelendirilen yoğun tipiyle kar örtüsünün daha düşük rakımlara akma anı kaysedildi.
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