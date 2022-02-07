Korona pozitif!

Cumhuriyet'in 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı bir sinema projesi için hazırlık yapan Aras Bulut İynemli cephesinden üzücü bir haber geldi. İynemli, koronavirüse yakalandı.

tv100'ün aktardığına göre; Test sonucu pozitif çıkan ünlü oyuncunun Zekeriyaköy'deki evinde karantinaya girdiği ve hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.