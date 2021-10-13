Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'te, Mustafa Kemal Atatürk'ün sinema projesi geliyor. Yaklaşık 2 yıldır gizlilikle yürütülen çalışmalarda, filmin yapımcılığını Lanistar Medya üstlenirken, yönetmen koltuğunda da Mehmet Ada Öztekin oturacak. Şimdiden merak konusu olan filmin başrol oyuncusunun da Aras Bulut İynemli olduğu belirtildi.

Aras Bulut İynemli 31 yaşında

SHOW TV'nin Türk televizyonlarına damgasını vuran dizisi 'Çukur' ve '7. Koğuştaki Mucize' filmindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan İynemli'nin yakın çevresinden; Görüşmelerin sürdüğü ve yapım şirketi ile İynemli arasında ufak pürüzlerin olduğu açıklaması yapıldı.

DAHA ÖNCE ATATÜRK'Ü HANGİ OYUNCULAR CANLANDIRDI?



Patrick Magee... Paralı Askerler (1970)

Rutkay Aziz... Kurtuluş (1994)

Rutkay Aziz

Rutkay Aziz... Cumhuriyet (1998)Serdar Orçin... Abdülhamit Düşerken (2002)

Serdar Orçin

Arda Kural... Emret Komutanım (2005)Ali Ülvi Hünkar... Kırık Kanatlar (2006)Alican Yücesoy... Son Osmanlı Yandım Ali (2007)

Alican Yücesoy

Yetkin Dikinciler... Mustafa (2008)Arda Kural... Dur Yolcu (2008)

Arda Kural

Halit Ergenç... Dersimiz Atatürk (2010)

Halit Ergenç

Bartunç Akbaba... Veda (2010)

Burhan Güven... Veda (2010)

Sinan Tuzcu... Veda (2010)

Sinan Tuzcu

Fikret Kağan Olcay... Veda (2010)Ertan Saban... Balkan Ölmemiştir (2011)

Ertan Saban

İlker Kızmaz... Çanakkale 1915 (2012)

İlker Kızmaz

Yavuz Sepetçi... Yol Ayrımı (2012)

Yavuz Sepetçi

ARAS BULUT İYNEMLİ HAKKINDA

25 Ağustos 1990 (31 yaşında) İstanbul doğumlu olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesinde Uçak Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiş, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. İynemli, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde 'Mete Akarsu' karakterini canlandırmıştı.

Aras Bulut İynemli, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde...

2013 yılında Çağan Irmak'ın "Tamam mıyız?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı 'Engelli İhsan' karakteri ve oyunculuğu büyük beğeni toplamıştır.

2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde 'Şehzade Bayezid' olarak rol almıştır.

2016 - 2017 yılları arasında SHOW TV'nin iddialı dizisi 'İçerde'de Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Ardından da 2017 - 2021 yıllarında 'Çukur'da 'Yamaç Koçovalı' adlı başrol karakteri canlandırmıştır. İynemli bu dizideki performansıyla kariyerinde büyük bir ivme kazandı.

Ünlü oyuncu, 'Çukur' dizisinde 4 sezon izleyicisiyle buluştu

İynemli, 2019 yılında '7. Koğuştaki Mucize' adlı sinema filminde "Memo" karakteriyle oyunculuktaki başarısını bir kez daha ispatlamıştı.