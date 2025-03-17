Aras Bulut İynemli, 'Deha'nın setine geri döndü
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da rol alan Aras Bulut İynemli'den sevindiren haber geldi. İynemli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sete geri döndüğünü duyurdu
Giriş: 17.03.2025 - 22:20 Güncelleme: 17.03.2025 - 23:39
'Deha' dizisinin çekimleri sırasında talihsiz bir kaza geçiren Aras Bulut İynemli'nin ayağı burkuldu. Yapılan kontrollerde ayağında kırık tespit edilen ünlü oyuncu, kaldırıldığı hastanede başarılı bir operasyon geçirdi.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından ayağındaki yürüme botuyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sete döndüğünü duyurdu.
Fotoğraflar: Instagram
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