Kanlı iç savaşın yedinci yılı geride kalırken, Suriye'de peş peşe dengeleri değiştiren gelişmeler yaşanıyor.

Ülkenin kuzeyinde, ABD askerlerinin çekilmesiyle oluşacak boşluğun yarattığı etkiler özellikle Münbiç'te gün yüzüne çıkarken, başkent Şam da yoğun bir diplomasi trafiğine sahne oluyor.

Son aylarda Körfez ülkelerinin Şam yönetimiyle girdiği diyalog dikkat çekici nitelikte. Savaşın başlamasının ardından Esad rejimine açıktan karşı çıkan ve muhalif güçleri destekleyen Körfez ülkeleri, Suriye ordusunun ülkenin büyük bölümünde kontrolü sağlamasının ardından Şam'la diplomatik ilişkiler tesis etme yönünde adımlar atıyor.

Bu adımların sonuncusu Perşembe günü Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. BAE yönetimi, yedi yıl aradan sonra Şam'daki büyükelçiliğini resmi olarak yeniden açtı. 2011'de Körfez ülkeleri, Esad rejiminin muhalifler üzerindeki vahşi baskılarını gerekçe göstererek Suriye'deki tüm temsilciliklerini kapatma kararı almışlardı.

BAE'nin büyükelçilik açılışının yanı sıra, Perşembe günü Suriye ile Tunus arasında 2011'den bu yana ilk kez yolcu uçağı seferi yapıldı. Suriyeli yetkililer, Monastir Havaaalanı'nda uçağın inişini Suriye bayrakları ve Esad portreleriyle kutladı.

Cuma günü ise bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn, Şam'daki büyükelçiliğinin yeniden hizmete döndüğünü açıkladı. Bu kararın, iki ülke dışişleri bakanlarının Eylül'de New York'taki BM Genel Kurulu'nda yaptıkları görüşmede alındığı belirtildi.

Arap ülkeleri, Esad yönetimiyle bağlarını yeniden kurma yolunda adımlar atarken, gözler Mart 2019 Tunus'ta yapılacak Arap Birliği zirvesine çevrilmiş durumda.

Suriye'nin organizasyondaki üyeliği askıya alınmıştı ancak Tunus Devlet Başkanı Essebsi, ülkesinde yapılacak zirvede Esad'ı da görmek istediğini söyledi. Diğer Arap ülkelerinin de Esad rejiminin Arap Birliği'ne dönüşüne sıcak baktığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir, Şam'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 2011'den bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk Arap lider olmuştu.