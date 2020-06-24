Arap Birliği'nin Libya ile aldığı kararın bazı maddelerine Libya, Tunus, Katar ve Somali'den itiraz geldi. Libya, Tunus, Katar ve Somali, Arap Birliği'nin "Libya krizi ve Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı" konularını görüşmek üzere dün dışişleri bakanları düzeyinde düzenlediği olağanüstü toplantısında alınan kararın bazı maddelerine itiraz etti.
Söz konusu ülkeler, Libya konulu toplantı sonrasında alınan 8523 sayılı kararın 7'inci maddesinin ikinci kısmı ile 8 ve 11'inci maddelerine çekince koydu.
Libya, "Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi sürecin yeniden başlaması için uluslararası düzeyde ve bölge ülkeleri tarafından başlatılan girişimlerin ve bu bağlamda da 6 Haziran'da ilan edilen Kahire Bildirgesi'nin memnuniyetle karşılandığının" belirtildiği 8'inci maddeye çekince koydu.
Libya'nın çekince beyanında, "Ara buluculuk rolü oynamak isteyenlerin, tüm taraflara eşit mesafede durması gerekir. Meşru hükümetle yapılan (Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma) yazılı bir anlaşma gereği çağrılan ve ülkedeki varlığı meşru olan güçlerle, kendisini gayrimeşru olarak çatışmanın içine dahil eden güçler birbirinden ayrı tutulmalıdır." ifadesi yer aldı.
AA'nın haberine göre; Libya ayrıca, 7'inci maddenin "Libya topraklarındaki ve kara sularındaki tüm yabancı güçlerin çekilmesini" öngören ikinci kısmına da çekince koydu.
Tunus 8'inci madde ile 7'inci maddenin ikinci kısmına, Somali ise bu maddelerin yanı sıra "BM ve uluslararası camianın tüm dış güçleri, paralı askerleri Libya topraklarından çıkarmaya zorlamasını, ülkedeki askeri ve emniyet kurumlarının birleşmesi için çalışmayı ve milis güçlerin silahlarını bırakmasını" öngören 11'inci maddeye çekince koydu.
Katar ise Mısır ile Libya arasında ihtilaf konusu olan 8'inci ve 11'inci maddelerin incelenmek üzere Arap Birliği'ne taşınmasını istedi, bunun kabul edilmemesi durumunda ise 7'inci ve 8'inci maddelere çekince koyacağını bildirdi.
Arap Birliği dışişleri bakanlarının, Kahire yönetiminin, Trablus'a danışmadan yaptığı çağrı üzerine toplanması, Libya hükümeti tarafından tepkiye neden olmuştu. Bu nedenle, Libya'nın toplantıya katılımı, dışişleri bakanı temsilcisi düzeyinde kalmıştı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter ve müttefikleri, 6 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmıştı.
Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Akile Salih, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek 8 Haziran itibarıyla Libya genelinde ateşkes öngören "Kahire Bildirgesi"ni duyurmuştu.
Türkiye ile Libya'daki UMH arasında, 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.
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