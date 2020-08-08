İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde, edinilen bilgiye göre, 5 hırsızlık, 2 kasten yaralama suçlarından dolayı toplam 7 kaydı bulunan ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Bilal A.’nın polisler tarafından adresi tespit edildi. Apart dairesinde kaldığını öğrenen ekipler, yakalamak için adrese gitti.

AYAĞI KIRILAN POLİS SİLAHLA VURDU

İHA'da yer alan habere göre binanın önünde polis ekiplerini gören Bilal A., ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yaklaşık 500 metre kaçan Bilal A., kendisini yakalayan polis memuru Kazım Ö.’ye tekme atarak sol bacağını kırdı. Polis memuru yaralanırken kaçmaya çalışan Bilal A.’yı silahı ile sağ ayak bileğinden vurdu.

DİĞER POLİSLER SALDIRGANI YAKALADI

Yaralanan saldırgan tekrar kaçmaya çalıştığı sırada diğer polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada bıçak ele geçirildi. Ayağı kırılarak yaralanan polis memuru Kazım Ö. ve ayak bileğinden vurularak yakalanan şüpheli Bilal A., sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.