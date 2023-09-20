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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf 'ARADA' Tophane-i Amire’de

        'ARADA' Tophane-i Amire’de

        Coşar Kulaksız'ın üç yıl boyunca farklı coğrafyalarda çekilen fotoğraflarından oluşan yeni sergisi "ARADA" Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi Tophane-i Amire'de açıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 10:34 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:34
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        'ARADA' Tophane-i Amire'de
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        Coşar Kulaksız’ın üç yıl boyunca farklı coğrafyalarda çekilen fotoğraflarından oluşan yeni sergisi “ARADA” Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi Tophane-i Amire’de açıldı. ‘ARADA’ Sergisi Kulaksız’ın insanın arada kalmışlık duygusunu’ betimlediği fotoğraflardan oluşuyor. Editoryal konsept ve sergi tasarımını Bülent Erkmen’in yaptığı ve metin yazılarını Gonca Özmen’in yazdığı ‘ARADA’ Coşar Kulaksız Fotoğrafları kitabı da aynı zamanda lanse ediliyor. Sergi 14 Ekim'e kadar ziyarete açık kalacak.

        İnsanın arada kalmışlık duygusunu betimlediği görüntülerden oluşan ‘ARADA’ Coşar Kulaksız Fotoğrafları sergisi, kitabıyla birlikte sanatseverlerle buluştu. Dünyanın en büyük fotoğraf bienallerinden biri olan ve 2017 yılında Çin’de gerçekleştirilen ‘Dali Fotoğraf Festivaline’ ve İngiltere'nin önde gelen uluslararası çağdaş fotoğrafçılık festivali ‘Format Festival Derby 2023’e Türkiye'den katılan ilk ve tek sanatçı olan Kulaksız’ın sergisi ‘ARADA’ üç yıllık bir çalışmanın ürünü.

        İnsanın yalnızlığı ve arada kalmışlık üzerine’

        Coşar Kulaksız
        Coşar Kulaksız

        Coşar Kulaksız’ın yalnızlık ve içindeki karanlık ile yüzleştiği 'Unuttuklarımızı Özlediğimiz, Hatırladıklarımızdan Uzaklaştığımız Bir Oyun Bu' fotoğraf projesinin ardından içsel serüveninin devamı olan 'ARADA' fotoğrafları, insanın karanlık ile aydınlık, medeniyet ile doğa, aşk ile nefret, geçmiş ile gelecek ve aynı kalmak ile değişmek gibi arada kalıp, kendisini sıkışmış hissettiği duyguları fotografik olarak betimliyor.

        İkili anlatım biçimi’

        Küratoryal konsept ve sergi tasarımını Bülent Erkmen’in üstlendiği, sergi metinlerini ise şair Gonca Özmen’in yazdığı ‘ARADA’ projesinin üç yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu söyleyen Kulaksız: "Sergide toplam otuz fotoğrafı, çok alışılagelmemiş bir sergileme biçimi olarak on beş ikili set halinde birbirleri ile hem zıt hem de alakalı olarak arada kalmışlık duygusunu farklı format, mekân ve içeriklerle izleyici ile buluşturuyorum" dedi.

        Türkiye’de açtığı fotoğraf sergilerinin yanı sıra birçok uluslararası fotoğraf festivalinde portfolyo değerlendiriciliği de yapan küratör ve fotoğrafçı Kulaksız’ın otuz fotoğraftan oluşan ‘ARADA’ sergisi, 14 Ekim’e kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi Tophane-i Amire’de Pazartesi günleri hariç 10:00 – 19:00 saatleri arasında görülebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Coşar Kulaksız
        #Tophane-i Amire
        #Bülent Erkmen
        #sergi
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