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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aracının içinde başından vurulmuştu! Şüpheli çok yakını çıktı! - En son haberler

        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde evli ve 2 çocuk babası Selahattin Dayıcık, cadde üzerinde kamyonetinin içerisinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, cinayetle ilgili olarak, bir dönem ortak iş yaptığı Furkan B.'yi, gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:13
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        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
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        Sakarya'da olay, gece saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

        ARACIN İÇİNDE HAREKETSİZ DURUYORDU

        DHA'da yer alan habere göre cadde üzerindeki kamyonetin içerisinde hareketsiz duran sürücüyü gören vatandaşlar, polisi arayarak ihbarda bulundu.

        BAŞINDAN VURULDUĞU SAPTANDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü koltuğunda oturan kişinin başından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

        KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

        Polisin incelemesinde de ölenin evli ve 2 çocuk babası Selahattin Dayıcık olduğu tespit edildi. Selahattin Dayıcık´ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İŞ ORTAĞI GÖZALTINA ALINDI

        Polisin çalışmasıyla olayı gerçekleştirenin Dayıcık'ın bir dönem ortak iş yaptığı Furkan B., olduğu tespit edildi.

        Furkan B. polis tarafından gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #sakarya
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