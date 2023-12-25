Aracının içinde başından vurulmuştu! Şüpheli çok yakını çıktı! - En son haberler

Aracının içinde başından vurulmuştu! Şüpheli çok yakını çıktı! - En son haberler

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Sakarya'da olay, gece saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

ARACIN İÇİNDE HAREKETSİZ DURUYORDU DHA'da yer alan habere göre cadde üzerindeki kamyonetin içerisinde hareketsiz duran sürücüyü gören vatandaşlar, polisi arayarak ihbarda bulundu.

BAŞINDAN VURULDUĞU SAPTANDI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü koltuğunda oturan kişinin başından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI Polisin incelemesinde de ölenin evli ve 2 çocuk babası Selahattin Dayıcık olduğu tespit edildi. Selahattin Dayıcık´ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İŞ ORTAĞI GÖZALTINA ALINDI Polisin çalışmasıyla olayı gerçekleştirenin Dayıcık'ın bir dönem ortak iş yaptığı Furkan B., olduğu tespit edildi. Furkan B. polis tarafından gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.