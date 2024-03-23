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        Haberler Yaşam Araç temizleme rehberi: Arabanızı yıkarken ve bakımını yaparken nelere dikkat etmelisiniz?

        Araç temizleme rehberi: Arabanızı yıkarken ve bakımını yaparken uygulayabileceğiniz 7 yöntem!

        Arabalar, günlük yaşamda neredeyse her gün kullanıldığından bu araçları temiz tutmak zor olabilir. Ancak doğru malzemeler ve tekniklerle iyi bir temizlik yapılabilir. Peki, araba temizlerken nelere dikkat edilebilir? İşte, sizin için araba temizlerken ve bakımını yaparken dikkat edebileceğiniz 7 ipucu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 13:00 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:01
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        • 1

          İnsanlar kullandıkları eşyaların temiz ve bakımlı durmasını ister, bu durum arabaları için de geçerlidir. Arabayı düzenli yıkamak aracın iyi gözükmesini sağlayabilir. İşte, aracınızı uzun süre korumak için doğru yıkamada kullanabileceğiniz tekniklere dair detaylar...

        • 2

          1. ARABANIZI GÜNEŞ GÖRMEYEN YERDE TUTMAK

          Arabanızı, güneş gören yerde yıkamak daha hızlı kurumasını sağlayabilir ancak bu durumun dezavantajları vardır. Örneğin bu durum araç yüzeyinde, sabun köpüğü ve leke izleri bırakabilir ve en kötü ihtimalle arabanızın boyasına zarar verebilir. Bu nedenle arabanızı gölge bir alanda yıkamayı tercih edebilirsiniz.

        • 3

          2. YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU YIKAMAK

          Otomobilinizi yıkarken yukarıdan aşağıya doğru hareket ederek yıkamak daha iyi olabilir. Bu yöntemin amacı, temizlenen alt kısımların kirli suyla tekrar kirlenmesini önlemektir. Bu sayede kirli su aktığında arabanın bazı kısımlarını iki kez yıkamak zorunda kalmazsınız.

        • 4

          3. YIKAMA MALZEMELERİNİ DOĞRU SEÇMEK

          Arabanızı yıkarken kullanacağınız malzemelerin kaliteli ve aracınıza uygun olması önemlidir. Yüksek kaliteli araç şampuanı, mikrofiber bezler ve yumuşak bir fırça kullanarak aracınızın yüzeyini çizmeden temizleyebilirsiniz.

        • 5

          4. LASTİK VE JANT TEMİZLİĞİNE DİKKAT ETMEK

          Arabanızı yıkarken lastik ve jantları da unutmamalısınız. Bu bölgeleri, eldiven veya sünger kullanarak temizleyebilirsiniz. Daha küçük noktalara ulaşmak için ise döner fırçaya ihtiyacınız olabilir.

        • 6

          Tekerlek jantlarının arasını temizlemek için ise eski bir diş fırçasını kullanabilirsiniz. Bununla birlikte bazı kişiler, ilk önce arabanızın en kirli kısmı yani tekerlekleri yıkayarak başlar, siz de isterseniz bu kısımdan başlayabilirsiniz ancak şart değil.

        • 7

          5. İÇ TEMİZLİĞİ DIŞ TEMİZLİK BİTTİKTEN SONRA YAPMAK

          Arabanızın dışını temizledikten sonra içini de temizlemelisiniz. Şu yöntemleri izleyebilirsiniz: Öncelikle çöpleri toplayın, daha sonra araba paspaslarını vakumlayın. Bir sonraki aşamada arabadaki vites, direksiyon, kontrol paneli gibi yerlerin tozunu alın.

        • 8

          Bundan sonra zemini süpürgeyle temizleyin. Son olarak ise torpido gözüyle emniyet kemerinizi temizleyebilirsiniz. Emniyet kemerini silmek için pamuklu bir bezi birkaç damla çamaşır deterjanıyla karıştırılmış bir bardak ılık suya batırıp temizleyebilirsiniz.

        • 9

          6. KURULAMA AŞAMASINA ÖNEM VERMEK

          Arabanızı yıkadıktan sonra iyice durulayıp kurulamalısınız. Bunun sebebi, ıslak kalan yüzeylerde su lekeleri oluşabilmesidir bu yüzden aracınızın her yerini kurulamaya özen göstermelisiniz.

        • 10

          7. CAMLARI YIKAMAYI UNUTMAMAK

          Arabanızın dışını yıkayıp kuruladıktan sonra tüm camları temizleyebilirsiniz. Bu bölgede cam temizleyici kullandıktan sonra temiz bir kurutma havlusuyla parlatabilirsiniz.

        • 11

          Bununla birlikte contaya giren alanı temizleyebilmek için kapı aynalarını ve camları hafifçe indirebilirsiniz. Bu işlemi pencerelerin iç kısmında tekrarlamanız gerekebilir.

        • 12

          Son olarak silecek lastiklerini temizleyebilirsiniz. Mümkünse arabadan çıkarıp bir kova su içinde araba şampuanı ile detay fırçası kullanarak temizleyebilirsiniz.

        • 13

          ARABA NE SIKLIKLA YIKANMALIDIR?

          Arabanızı yaklaşık iki haftada bir yıkamak arabanızın boyasının korunmasına yardımcı olabilir ve kirin yerleşmesini önleyebilir. Bunun yanı sıra, yılda en az iki kez derinlemesine temizlik yapılması iyi olabilir.

        • 14

          Örneğin, kış boyunca içeride biriken çamur ve yol tuzunu temizlemek için her baharın başında arabanızı temizleyebilirsiniz. Soğuk aylara hazır olması için ise yaz sonunda tekrar temizleyebilirsiniz.

          Kaynak: Real Simple, Parkers, Car and Driver, Budget Direct

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