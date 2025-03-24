Yakın geçmişte birçok regülasyon değişikliği ile karşı karşıya kalan otomotiv sektörü, son dönemde ise araç fiyatlarında başlayan artışlar ile gündeme geliyor.

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Geçtiğimiz 3 hafta içinde Euro kurunda yüzde 15 kadar artış yaşanması sektörde yakından takip ediliyor. Her ne kadar son günlerde kurlarda bir gerileme yaşansa da, araç fiyatlarını doğrudan etkileyen Euro kurundaki bu dalgalanmalar fiyat listelerine yansımaya başlamış durumda.

Öyle ki, bazı markaların henüz mart ayı bitmeden ara zam yaptıkları görüldü.

'KUR ARTARSA FİYAT DA ARTAR'

Toyota Hilux GR Sport’un Kapadokya’da gerçekleşen Avrupa lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, son dönemde yaşananlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Kur artışının fiyatlarda kaçınılmaz bir yükselişe neden olacağına kaydeden Bozkurt, "Otomobil fiyatını 3 şey belirler. Vergi, üretici ve kur. Kur artınca fiyat da artmak zorunda. Bunun başka bir çıkış yolu yok. Bir de vergi yükselince ya da üretici bir sebepten zam yaparsa fiyat artar. Ama en temel konu döviz. Kur arttığı sürece fiyat artışları kaçınılmaz olarak devam edebilir" diye konuştu.

Hatırlanacak olursa, Aralık 2024'te yapılan değişiklik ile, engelli ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlara yerli üretim olma ve 10 yıl satamama şartları getirilmişti.

Bu değişiklik, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araç sayısını azaltırken, yılın ilk 2 ayında ise geçmiş yılların aksine toplam pazarda daralmaya yol açmıştı.

SATIŞLARIN YÜZDE 40'I ÖTV MUAFİYETLİ

Yapılan düzenlemenin yerli üreticilere olumlu yansıdığını kaydeden Ali Haydar Bozkurt, "Ocak ve şubatta çok yüksek talep aldık. İlk 2 ayda toplam satışlarımızın yüzde 40’ı ÖTV muafiyetli satışlardan geldi. Geçen yıl bu oran yüzde 25 seviyesindeydi. Bu yıl ise toplam satışlarımızın yüzde 35'inin bu şekilde olacağını tahmin ediyoruz. Tüm bunların desteği ile, eğer ekonomik olarak bir sıkıntı yaşamazsa, 2025'te satışlarımızı 85 bin adetlere ulaştıracağız" dedi.

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Ali Haydar Bozkurt, taşıt kredilerinde yapılan son güncellenmenin üzerinden 2 yıl geçtiğini de hatırlatarak, kredili satışlarda önemli bir düşüş yaşandığını bildirdi.

Bozkurt, "Geçmiş yıllarda satışlarımızın yüzde 70'ini kredili yapardık. Şimdi ise bu oran yüzde 10’lara düştü. Çünkü zaten çok zorlaştırmıştı ve güncellenmeyince iyice tükendi. Yakın gelecekte ben orada bir değişiklik olacağını maalesef çok beklemiyorum. ÖTV bareminde bir değişiklik olmasını da çok umut etmediğim gibi, hurda teşvikinden de beklentimiz kesinlikle kalmadı. Aslında temel beklenti kredi şu anda. En azından, ikinci el araçlarda kısıtlamalar kaldırabilir" ifadelerini kullandı. 'HAFİF TİCARİDE ATAK BAŞLATIYORUZ' Toyota'nın, Hilux GR SPORT haricinde diğer hafif ticari modelleri de yıl içinde Türkiye'de satışa sunulacak. Bozkurt, "Toyota’nın Türkiye’deki ticari araç atağımızı Hilux ile başlatacağımızı söyleyebiliriz. Önümüzdeki aydan itibaren Toyota Professional ürün gamında tamamen yeni modeller sunmaya başlayacağız ve 2025 yılı boyunca hafif ticari araç atağımız devam edecek" dedi.