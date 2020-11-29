Araç çarpan hamile kadın bebeğini kaybetti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 27 yaşındaki Gülsema Sever'e araç çaptı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan hamile kadının bebeğini kaybettiği bildirildi.

İki gün önce meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Gülsema Sever adlı hamile kadın, karşıdan gelen aracın çarpması sonucu metrelerce uzağa uçtu. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, yaralanan hamile kadının önce ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Gülsema Sever'in bebeğini kaybettiği ve kendisinin ise sağlık durumunun halen ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.