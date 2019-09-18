Anlattıkları şok etti

18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tuzla’da 28 Nisan 2019 tarihinde aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki M.Y.K.’yı feci şekilde döven Ufuk Özüdoğru’nun(27),“kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “yaralama” suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
"İNDİRİM UYGULANMAMASINI İSTİYORUZ"
Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ufuk Özüdoğru ve mağdur M.Y.K.’nın babası Yasin Koçak katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan katılan Yasin Koçak, şikayetinin devam ettiğini söyledi. Bunun üzerine mağdur avukatı Selcan Tatlısuluoğlu, “Sanığın hüküm kesinleşinceye kadar tutuklanmasını talep ediyoruz. İndirim uygulanmamasını istiyoruz” dedi.
“ARABAMA BİNMEYE BİLE KIYAMIYORUM"
Sanık Ufuk Özüdoğru, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, “Ben o gün ablamın dükkanından arkadaşımın dükkanına gidiyordum. Arabadan çatır çutur sesler geldi, çocuklar taş atıyorlar sandım. ‘Yapmayın, etmeyin’ dedim. El kol hareketleri ve küfürle karşılık verdiler. Çocuklardan birini yakaladım. Aslında dövmeye niyetim yoktu ama yüzüme karşı küfür edince kendimi tutamadım. Arabanın bende manevi değeri vardır, babamdan kalmıştı. Binmeye bile kıyamıyorum. Çocuk evinin orada olduğunu söyledi. Evine götürmek istedim” dedi.
“KAÇMAK İSTESE KAÇARDI”
Amacının çocuğunu alıkoymak olmadığını söyleyen sanık , “Çocuk evinin orada olduğunu söyleyince evine götürmek amacıyla kendisini götürmek istedim. Zaten kendisini zorlamadım kaçmak istese kaçardı, Olay öncesinde kendilerini uyarmama rağmen hakaret ve el kol hareketleri yaptıkları için, arabanın babamdan kalmasından dolayı manevi değeri olduğu için bir anda gelişen bir olay oldu. Yaptıklarımdan dolayı pişmanım” diye konuştu.
“SANIK ADETA SUÇ MAKİNESİ GİBİDİR”
Bunun üzerine söz alan mağdur avukatı ise “Sanığın geçmiş sabıkası, atılı suçun niteliği, dosya içeriği de nazara alındığında tutuklama nedenleri vardır. Sanık adeta suç makinesi gibidir. Suç işlemeye yönelik bir kişiliği vardır. Güven uyandırmamaktadır. Empati duygusu yoktur” ifadelerini kullandı.
TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklanması yönündeki talebin reddine karar verdi. Sanık ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
“ADALETE GÜVENİYORUZ"
Duruşma sonrasında açıklama yapan mağdur M.Y.K.’nın babası Yasin Koçak geçtiğimiz celse tahliyesine karar verilen sanığın bu celse tutuklanmasını ümit ettiklerini söyleyerek, "Maalesef önümüzdeki celseye kaldı. Adaletin tecelli edeceğine yönelik bir beklentimiz var. Umuyoruz inşallah bizim ve kamuoyunun vicdanını rahatlatacak bir sonuç çıkar. Adalete güveniyoruz" dedi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Tuzla’da 28 Nisan 2019 tarihinde iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte erik toplayıp yiyen 11 yaşındaki M.Y.K., yola atılan çekirdeklerin aracına geldiğini iddia eden Ufuk Özüdoğru tarafından tekme tokat darp edilmişti. Küçük çocuğa ‘beni diğer arkadaşlarının yanına götür’ diyen Özüdoğru, M.Y.K.’yı alarak ormanlık alana doğru götürmüştü.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Sanık Ufuk Özüdoğru’nun, “cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “basit yaralama” suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
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