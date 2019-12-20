Arabaşı çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Mutfak kültürümüz içerisinde birbirine benzeyen fakat isim olarak farklı olan birçok tarif var. Bu yöresel yemekler aslında bir kültür mirası ve bu kültür mirasını unutulmaması için nesilden nesille aktarılması gerekir. Arabaşı çorbası birçok yörede benzer isimle tanınmaktadır. Bir Arap yemeği olarak görünse de ara aşı kelimelerinden türetilmiştir. Dileyen hamuru bir şekilde hazırlayabilir. Daha pratik olmasını isteyenler hamursuz bir şekilde de hazırlayabilir.
Arabaşı Çorbası Malzemeler;
- 1 adet küçük bütün tavuk
- 1 adet soğan
- 2 yemek kaşığı un
- Bir yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı acı biber salçası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yarım havuç
- 2 dal kereviz sapı
- Bir diş sarımsak
- 3 dal maydanoz sapı
- 1 adet Defne yaprağı
- Bir çay kaşığı kırmızı pul biber 1
- 1 tatlı kaşığı tuz
Arabaşı Çorbası Yapılışı;
- Tavuk içi su dolu bir tencereye alalım.
- Su tavuğu üzerinde fazla geçmesin.
- Daha sonra tavuğu kaynamaya bırakalım.
- Bu işlemi yapmamızın amacı çorba suyunun daha berrak olmasıdır.
- Tavuk kaynarken kerevizin sapını, 4 parçaya böldüğümüz soğanı, sarımsağı Defneyaprağını 3 parçaya kestiğimiz havucu ve maydanoz saplarını su ekleyin.
- Tencere içerisinde en az 9 su bardağı su olmalı.
- Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın.
- Arada bir kontrol edin suyun üzerine kef birikirse onu alın.
- Tavuk bir saat kadar pişirilir.
- Tavuk piştikten sonra suyunu süzün fakat sakın süzülmüş suyu atmayın. Çünkü bu suyu yemeğin tarifi içerisinde kullanacağız yemeğin lezzetini veren bu sudur.
- Ayrı bir tencerede sıvı yağ ve tereyağını koyup yağ yanınca unu eleyerek ekleyin.
- Unun kokusu çıkana kadar kavurun.
- Salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
- Salçalar tam kavrulduktan sonra 8 bardak Tavuk suyunu ekleyin aynı anda bir Çırpıcı yardımıyla hızlı hızlı karıştırın ki topaklanma olmasın.
- Karışım kaynadığında topraksız ve homojen olduğunu emin olduktan sonra tavukları içerisinde ekleyin.
- Eğer ki çorba suyumuz da topaklanma varsa mutlaka blenderden geçirin.
- Homojen karışım içerisine didiklenmiş tavukları ekleyip 30 dakika boyunca kısık ateşte bazen karıştırarak pişmeye bırakın.
- Üzerine kıyılmış maydanoz limon ve hamuru ile servis edebilirsiniz.
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