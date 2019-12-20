Arabaşı çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Mutfak kültürümüz içerisinde birbirine benzeyen fakat isim olarak farklı olan birçok tarif var. Bu yöresel yemekler aslında bir kültür mirası ve bu kültür mirasını unutulmaması için nesilden nesille aktarılması gerekir. Arabaşı çorbası birçok yörede benzer isimle tanınmaktadır. Bir Arap yemeği olarak görünse de ara aşı kelimelerinden türetilmiştir. Dileyen hamuru bir şekilde hazırlayabilir. Daha pratik olmasını isteyenler hamursuz bir şekilde de hazırlayabilir.

Arabaşı Çorbası Malzemeler;

1 adet küçük bütün tavuk

1 adet soğan

2 yemek kaşığı un

Bir yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı acı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım havuç

2 dal kereviz sapı

Bir diş sarımsak

3 dal maydanoz sapı

1 adet Defne yaprağı

Bir çay kaşığı kırmızı pul biber 1

1 tatlı kaşığı tuz

Arabaşı Çorbası Yapılışı;