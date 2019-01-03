Kar yağışını renklendirerek fırsata çevirenler ilginç görüntüler oluşturuyor. Ferdi Durdu'nun haberine göre, kent merkezinde, eski model bir aracın tavanına kardan adam yapan bir vatandaş, daha sonra o kardan adam ile birlikte şehir turu attı.

Vatandaşlar soğukta hava da trafikte ilerleyen otomobilin üzerinde kardan adamı görünce sıcak bir tebessüm etmeden geçemediler.