Ara tatil ne zaman? MEB nisan ayı ara tatil ve yaz tatili tarihini duyurdu

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. Bu tarihten sonra yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili süreci başlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı 2025 yılı Eylül ayında başlayacak.K

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.