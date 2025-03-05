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        Haberler Bilgi Yaşam Ara tatil ne zaman? MEB nisan ayı ara tatil ve yaz tatili tarihini duyurdu

        Ara tatil ne zaman? MEB nisan ayı ara tatil ve yaz tatili tarihini duyurdu

        Ara tatil tarihlerini MEB duyurdu. Uzun süreli derslerin ardından ara tatiller, öğrencilere zihinsel ve fiziksel olarak dinlenme fırsatı sunacak. Peki ara tatil ne zaman, yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:49
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        • 1

          Nisan ayı ara tatil tarihi belli oldu. Ara tatiller, öğretmenlere ders hazırlığı yapmak, öğrencilerin ilerlemelerini değerlendirmek ve kişisel olarak dinlenmek için zaman tanıyor. İşte, ara tatil tarihleri

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. Bu tarihten sonra yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili süreci başlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı 2025 yılı Eylül ayında başlayacak.K

          İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

        • 3

          İKİNCİ ARA TATİL KAÇ GÜN?

          Takvime göre hafta sonlarıyla beraber 2. ara tatil 9 gün sürecek.

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