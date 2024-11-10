Ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek?
İlkokul, lise, ortaokul öğrencileri 9 günlük tatil sürecine girdi. İlk ara tatilin ardından ikinci dönem başlayacak. MEB 2024 2025 eğitim takvimine göre okulların açılacağı tarih netleşti. Peki Ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek?
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Öğrenciler birinci dönem ara tatil sürecine girdi. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün sürecek olan bu tatil, öğrencilere dinlenme fırsatı sunacak. Peki Ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? MEB 2024 2025 takvimi ile okullar ne zaman açılıyor?
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ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında uygulanacak çalışma ve tatil takvimini yayınladı. Buna göre Kasım ara tatili 8 Kasım cuma günü ders sonunda başlıyor. MEB takvimi ile 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ilk ara tatil yapılacak.
Ara tatil dönüşü okullar 18 Kasım Pazartesi günü günü eğitim öğretim faaliyetlerinde kaldığı yerden devam edecek.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024,
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Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.