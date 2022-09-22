Milyonlarca öğrenci yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla bu yılın ilk tatilini araştırmaya başladı. Yaz tatili boyunca diledikleri gibi zaman geçiren öğrenciler, 2022/2023 eğitim öğretim dönemiyle birlikte 12 Eylül 2022 tarihinde yeniden ders başı yaptı. Peki bu yıl ara tatil ne zaman başlıyor? İşte haberimizin ayrıntıları...